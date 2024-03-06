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الأميرة كيت ميدلتون تعود لنشاطها الرسمي في يونيو

3/6/2024 3:24:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تشارك الأميرة كيت ميدلتون في الثامن من يونيو المقبل في عرض عسكري يقام بمناسبة عيد ميلاد العاهل البريطاني الملك تشالز الثالث، في أول مشاركة رسمية لها منذ عمليتها الجراحية في منتصف يناير، بحسب وزارة الدفاع. ولم يؤكد قصر كنسينغتون في لندن على الفور هذه المعلومات.
وستشارك قرينة ولي العهد الأمير وليام، في هذا الحدث الذي ستستعرض خلاله الجنود، بحسب موقع الجيش البريطاني. وقالت وزارة الدفاع إن الملك الذي يعالج حاليا من إصابته بالسرطان، سيستعرض القوات في نهاية الأسبوع التالي يوم 15 يونيو، مع شرح تفاصيل برنامج فعاليات هذه المناسبة السنوية المسماة «تروبينغ ذي كولور».
وكانت أميرة ويلز ظهرت علنا للمرة الأولى منذ دخولها المستشفى منتصف يناير أمس الأول، بحسب ما أفادت وسائل إعلام بريطانية. ونشرت وسائل إعلام أميركية متخصصة صورة للأميرة في سيارة قرب لندن.
وفي الصورة التي قررت وسائل الإعلام البريطانية عدم نشرها، تظهر زوجة ولي العهد وهي تضع نظارة شمسية سوداء، وتركب في سيارة تقودها والدتها.
وبحسب صحيفة «ديلي ميل»، لم تنشر الصورة في المملكة المتحدة لأن قصر كنسينغتون، المقر الرسمي للزوجين الملكيين، «حث على السماح لها بتمضية فترة نقاهة بعيدا عن الأضواء».

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