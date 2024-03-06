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ميتا تحقق في انقطاع خدمة فيسبوك وإنستغرام وماسك يسخر

3/6/2024 3:24:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعرض تطبيقا فيسبوك وانستغرام المملوكان من قبل شركة «ميتا» لعطل مفاجئ في عدد من دول العالم. واشتكى العديد من المستخدمين في المنطقة من عدم إمكانية الولوج إلى حساباتهم. وأعلنت شركة «ميتا» عن أعطال عالمية في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، وقالت انها تحقق «في حالات انقطاع خدمتي فيسبوك وإنستغرام».

وعاد «فيسبوك» للعمل بعد نحو ساعة فيما استمر مستخدمو «إنستغرام» في مواجهة المشاكل للدخول لحساباتهم. وكان موقع downdetecto الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أفاد بتعطل التطبيقين، حيث أبلغ مئات من المستخدمين حول العالم عن خلل يواجههم أثناء استخدام تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام». كما سجلت العديد من الحسابات عملية خروج من الحسابات، مع عدم إمكانية العودة رغم تسجيل كلمة السر.

وكتب مدير الاتصالات في شركة ميتا، آندي ستون، عبر منصة «إكس» قائلا «نحن على علم بأن الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى خدماتنا... ونعمل على ذلك الآن».

وفي المقابل، علق الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك تطبيق «X» «تويتر» سابقا على تعطل موقع «فيسبوك»، وكتب عبر حسابه على «X» ساخرا: «إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل»!

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