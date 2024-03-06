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بيانولا التمثيل نجم العرض

3/6/2024 3:24:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
رحلة من الخيال، قام بها المؤلف والمخرج محمد الرباح أمس الأول على خشبة مسرح الدسمة، وذلك من خلال أحداث مسرحيته «بيانولا» التي قدمتها فرقة مسرح الشباب ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان الكويت المسرحي بدورته الـ 23، والتي جسد شخوصها نخبة مميزة من الممثلين وهم: فيصل العميري، حصة النبهان، أحمد العوضي، وضيف شرف العمل علي الحسيني.
أحداث المسرحية دارت في محطة قطار، حيث هناك فتاة ترتدي فستان الفرح تنتظر وصول زوجها، وكان بجانبها شخصان أحدهما يحمل صندوق «البيانولا»، والآخر كان يبدو «شريرا» ويعرف هذه الفتاة، كما كان يتمنى أن يرتبط بها كزوجة ويعيش معها، لكن الفتاة كلما نظرت إليه تتذكر ما فعل بأبيها في السنوات الماضية، ومع توالي الأحداث تكتشف الفتاة أن سبب حب الرجل الشرير لها هو رسالة وصلت إليه ليقتل حبيبها حتى تتزوجه، لكن الحقيقة المرة التي اكتشفتها الفتاة أن من أرسل تلك الرسالة هو صاحب البيانولا الذي دمر حياتها، ومع مرور الوقت تقتله بنفس السلسلة التي أهداها إياها.
المسرحية كانت بمثابة مباراة تمثيلية شيقة بين العميري والنبهان والعوضي، الذين رسموا لوحة جميلة في توصيل فكرة العمل للمتلقي لأن البعض منهم ربما لم يفهم خيوطه ولم يستطع تفكيكها، لكن بفضل الأداء التمثيلي الجميل للثلاثي وضيف شرف العمل علي الحسيني وصلت فكرة العمل للحضور ليخلقوا حالة من التشويق والإثارة في معظم مشاهد المسرحية الذي كان فيها التمثيل هو نجمها الأول.
وقد نجح المخرج محمد الرباح في تقديم رؤية إخراجية متماشية مع أجواء العرض، وابتعد عن «الفذلكة» التي يتبعها بعض المخرجين في عروضهم المسرحية، ونجاح الرباح تمثل في قدرته على تحريك الممثلين بجميع فضاء المسرح، هذا التحريك جعل المتلقي لا يشعر بالملل، فضلا عن أن السينوغرافيا كانت متماشية مع شكل العرض الذي توقع له الحضور أن يكون منافسا قويا في الحصول على جوائز المهرجان.

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