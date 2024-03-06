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سقف الوالد كوميديا عائلية مليئة بالمفارقات

3/6/2024 3:24:20 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ياسر العيلة
«سقف الوالد» عمل كوميدي سعودي يحمل توقيع المخرج المبدع عبدالله العراك، مخرج فيلم «سطار» الذي حقق نجاحا منقطع النظير في شباك التذاكر بالمملكة، والعمل يتم تصويره حاليا للعرض خلال شهر رمضان عبر منصة «يانغو بلاي»، وهو أول تطبيق «سوبر آب» يجمع بين محتوى الفيديو حسب الطلب والمحتوى الموسيقي والألعاب. والعمل من إخراج المتميز مالك صباح وعبدالله العراك، تأليف عبدالله الشعداني، بطولة النجوم: خالد عبدالعزيز، خيرية أبو لبن، عبدالعزيز المبدل، راشد المدهش، عبدالله الشعداني، فتون الجارالله، نجلاء عبدالله، وآخرون، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: سلطان الفرج وبدر الشعيبي والفنانة الكبيرة وجنات الرهبيني وطارق الحربي وزياد العمري وعبدالعزير السكيرين وغيرهم.
تدور أحداث المسلسل حول أب متسلط يفرض على أبنائه شرط الإقامة تحت سقف منزله في حال أرادوا الزواج بما فيهم ابنته حيث يتسبب هذا القرار في انعدام الخصوصية بالمنزل، لتشهد كل حلقة زخما من الحكايا الدرامية والكوميديا السوداء الناجمة عن الصراعات العائلية التي لا تنتهي والمواقف الطريفة المليئة بالمفارقات المضحكة.
جدير بالذكر أن «يانغو بلاي» يعد أول تطبيق سوبر ترفيهي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لا يقدم فقط ترفيها، بل يقدم تجربة ثقافية غنية تعبر عن روح العصر وتحتفي بالتنوع والغنى الذي تتمتع به الثقافة العربية، ومع استمراره في تقديم محتوى حصري ومبتكر، يظل «يانغو بلاي» مصدر إلهام للمبدعين والمشاهدين على حد سواء، ويعد بموسم رمضاني لا ينسى.

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