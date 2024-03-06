Wednesday, 06 March 2024 12:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ساحرة الشمال مسرحية رعب تراثية بإطار عالمي

3/6/2024 3:24:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
تستعد شركة مجموعة السلام الإعلامية «مسرح السلام» لتقديم أقوى إنتاج مسرحي رعب على خشبة مسرح القادسية من خلال مسرحية «ساحرة الشمال» تأليف وإخراج الفنان القدير د.عبدالعزيز المسلم.
المسرحية تعرض في عيد الفطر وهي تجسد كوميديا الرعب وتقدم بإطار عالمي مبتكر وأحداثها مستمدة من تراث شبه الجزيرة العربية، حيث تدور أحداثها قبل عام 1933، كتب كلمات أغانيها الشاعر ساهر والشاعر سامي العلي وتصدى لصياغة ألحانها وتوزيعها الموسيقي عادل الفرحان، وذلك بمشاركة الأوركسترا الروسية - موسكو.
صمم الديكور د.فهد المذن، أما الأزياء فصممتها الكويتية م.منيرة سالم الصلال والموسيقى التصويرية للملحن أحمد عبدالهادي، أما المؤثرات الصوتية يتصدى لها مهندس الصوت عبدالله المرزوقي وتصميم تقنيات الإضاءة والصوت لمجموعة السلام لتقنيات الضوء والصوت، أما تقنيات ثلاثية الأبعاد فيتصدى لها م.أيمن عبدالسلام والخدع البصرية من تصميم المخرج عبدالعزيز المسلم، وتنفيذ الخدع البصرية الفنان علي الثامر ومصمم استعراض الفرقة الأفريقية مايك همسيلف، بينما مصمم الحركات التعبيرية خالد العبيد بمشاركة الفرقة الاستعراضية لـ «السلام قروب»، ويتصدى لخدع الطيران والحركات الخطرة المصمم البريطاني اندرو أستون، مساعد المخرج محمد المهدي وشيماء قمبر وفارس العيدان، بينما المخرج المسرحي المنفذ الفنان عبدالله المسلم ومدير الانتاج والتصنيع د.حمد علي دشتي.
فكرة المسرحية تدور حول امرأة غامضة تحمل أسرارا من الرعب والسحر ولم يتمكن احد إلى الآن من معرفة حقيقتها والكشف عن صلتها بالجن، هذه الساحرة عاشت عام 1822 وماتت دون أن يجدوا لها قبرا، وكل ما نعرفه عنها أنها سكنت بيتا مهجورا لم يدخله أحد بعدها، وفي سنة 1933 يسكن شاب وزوجته بيتا مهجورا في احدى قرى شبه الجزيرة العربية ليكتشف سر ساحرة الشمال ويعيش أحداثا مرعبة لا تخطر على بال أحد.
المسرحية تحمل بين طياتها الكثير من القيم والعادات الاجتماعية والدينية التي جبل عليها أهل الخليج والوطن العربي للتعامل مع مثل هذه الأمور وكيفية القضاء عليها.

MENAFN06032024000130011022ID1107940887

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث