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إيفا للفنادق تقفز بأرباحها 380% إلى 14 مليون دينار

3/6/2024 3:24:19 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة ايفا للفنادق والمنتجعات عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة أرباحا بلغت 14 مليون دينار في 2023، مقارنة بـ 3 ملايين دينار في 2022، أي بزيادة نسبتها 380%.
وبلغت ربحية السهم 76 فلسا في 2023، مقارنة بـ 16 فلسا في 2022، كما ارتفع إجمالي الأصول ليبلغ 207 ملايين دينار في 2023، مقارنة بـ 198 مليون دينار في 2022، وقد رفع مجلس الإدارة التوصية للجمعية العامة بتوزيع 25% اسهم منحة على مساهمي الشركة.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة ايفا للفنادق والمنتجعات خالد اسبيته: «لقد حققنا نتائج ممتازة، تعكس جدوى المشاريع التي دخلتها الشركة خلال الفترة الماضية، وتحسن بيئة الأعمال في دولة الإمارات العربية، حيث تتواجد معظم مشاريع الشركة».
وأضاف: «تأتي هذه الأرباح نتيجة تعزيز الشركة قائمة مشاريعها في جزيرة النخلة جميرا عبر شراكة استراتيجية مع مطور إماراتي لتطوير مشروعي «أورلا دورتشستر» و«أورلا انفينيتي» على جزيرة النخلة، واستمرار نمو الأرباح التشغيلية لفندق فيرمونت النخلة، وبدء عمليات بيع وحدات «Time share» عبر شركة «Aria Vacation Club» التابعة والزميلة لشركة ايفا فنادق، وتوسع عمليات شركة «Strive Facilities Management Services»، كذلك الأرباح الناتجة من شركات تابعة وزميلة».
واختتم اسبيته التصريح بالقول: «مستمرون في تعزيز قائمة مشاريعنا، وتحقيق العوائد المجزية للشركة والمساهمين. وان شاء الله نحقق أداء افضل في 2024».

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