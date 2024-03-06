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الشرق الأوسط يقود الانتعاش العالمي في المشاريع السياحية

3/6/2024 3:24:18 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة «ميد» أن منطقة الشرق الأوسط تقود الانتعاش العالمي في بناء وتنفيذ المشاريع السياحية العالمية التي تتركز على نشاطات الترفيه والضيافة مستمدة الدعم من أعداد السياح الوافدين التي تجاوزت مستويات ما قبل انتشار وباء «كورونا» بنسبة 22%، وذلك استنادا إلى التقرير الصادر عن شركة «غلوبل داتا».
وأشار التقرير إلى انه خلافا لهذا الإنجاز الذي حققته منطقة الشرق الأوسط، فإن تعافي المشاريع السياحية في أوروبا، التي تعتبر أكبر منطقة ووجهة سياحية في العالم، لم يتجاوز 94% من مستويات ما كان عليه قبل الجائحة، وان كان هذا التعافي قد تم بفضل الطلب القوي داخل القارة الأوروبية.
وذكرت أن شركة «غلوبل داتا» تتتبع بناء وتنفيذ مشروعات الترفيه والضيافة في جميع أنحاء العالم، والتي بلغت حسب تقديراتها قيمة إجمالية قدرها 1.85 تريليون دولار في المراحل المختلفة، بزيادة هامشية من 1.84 تريليون دولار في الربع الأخير من عام 2023، ويشمل ذلك مشاريع الفنادق والمنتجعات بالإضافة إلى المشروعات متعددة الاستخدامات التي تشمل جانبا كبيرا من المشاريع المتعلقة بالترفيه والضيافة.
ومن المرجح أن يؤدي انتعاش قطاعات السياحة في مرحلة ما بعد وباء كورونا، والتي تعلق الكثير من الدول الآمال عليها، إلى استقطاب وتعزيز الاستثمارات الجديدة في إقامة مشاريع الترفيه والضيافة.
وفي غمرة التوسع في الاستثمار في مشاريع الترفيه والضيافة عبر الأسواق الرئيسية، فإن المشروعات السياحية بوجه عام والترفيه والضيافة بشكل خاص والتي هي في مراحل مختلفة بدءا من التخطيط وحتى التنفيذ تعتبر كبيرة بشكل ملحوظ.
واستشهد التقرير بما ورد عن منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، من انه تم تسجيل نحو 1.2 مليار سائح دولي من الذين يقضون في المرافق السياحية ليلة واحدة في جميع أنحاء العالم في عام 2023، بزيادة قدرها 34% عما كان عليه العدد عام 2022.
في غضون ذلك، استردت نشاطات السياحة الدولية عافيتها في عام 2023 لتصل إلى 88% من مستويات ما قبل الجائحة، وعزت المنظمة ذلك إلى الطلب القوي الذي لم يكن تحقيقه ممكنا في السابق.
وبعد التعافي القوي في عام 2023، يبدو أن السياحة الدولية تشق طريقها على المسار الصحيح، حيث من المتوقع أن تتجاوز مستويات السياحة الدولية أرقام ما قبل الوباء في عام 2024.

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