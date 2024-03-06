الذهب عند قمة تاريخية والسوق الكويتي يشهد هجمة بيعية



فاضل: عمليات تصريف بغرض جني الأرباح.. وتراجع شراء المشغولات 30%

الجاسم: سعر الذهب العادل يصل إلى 2500 دولار للأونصة..

و8 عوامل تحرك السوق صلاح: عمليات البيع حالياً تفوق معدلات السيولة اليومية المتوافرة

بالعديد من الشركات



بداية، يقول مدير عام شركة دبلة للمجوهرات محمد فاضل: إن السوق الكويتي يشهد حاليا ارتفاعا في عمليات بيع الذهب بغرض جني الأرباح من قبل من اشتروا خلال الأشهر الماضية، وذلك مدفوعا بارتفاع أسعار المعدن الأصفر إلى مستويات قياسية بعدما سجل سعر كيلو الذهب من السبائك ارتفاعا ملحوظا خلال آخر 10 أيام ارتفع فيها من نحو 20.1 ألف دينار للكيلو إلى 20.9 ألف دينار، أي بواقع ٨٠٠ دينار للكيلو.

وأضاف فاضل إن العديد من المواطنين والمقيمين الذين اقتنوا الذهب بغرض الاستثمار لجأوا إلى عمليات البيع والتصريف لجني أرباح، إذ رأوا أنها فرصة مواتية خلال الفترة الحالية، على اعتبار أن أسعار الذهب سجلت قمة سعرية جديدة.

وأشار فاضل إلى أن لجوء المواطنين والمقيمين إلى البيع يظهر جليا في حركة تداول المشغولات، إذ قلت معدلات الشراء في السوق مؤخرا بنسبة تناهز الـ 30% وهي إشارة واضحة على سلوك المستثمرين الذي ينقسم إلى توجهين رئيسيين في الوقت الحالي كالتالي:

1- البيع: إذ يرى من يمتلك المعدن الأصفر بالفعل أن هناك فرصة لجني أرباح من الارتفاعات السعرية التي سجلها الذهب خلال الأيام الماضية، وقبل أن تحدث عملية تصحيح حتى يتمكنوا من جني الأرباح عند مستوى مرتفع وإعادة الدخول إلى السوق مجددا بمشتريات عندما تحدث عملية التصحيح.

2- الشراء: إذ يرى البعض أن السوق لابد أن يشهد عمليات تصحيح تنخفض معها الأسعار نسبيا بعدما وصلت إلى قمة سعرية جديدة، وهم بانتظار عملية التصحيح للدخول في السوق.

وذكر فاضل أن المؤشرات الجيوسياسية في المنطقة تلقي بظلالها على سلوك المستهلكين، إذ ما زالت هناك عمليات شراء قائمة بغرض الحفاظ على قيمة المدخرات خصوصا في ظل ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من أحداث، ناهيك عن حالة الترقب لتوجهات الفيدرالي الأميركي والتي تؤثر على سلوك المستثمرين بصورة مباشرة.

من ناحيته، قال المحلل الفني المعتمد في أسواق المال، فيصل وليد الجاسم، إن آخر تقارير صادرة من مجلس الذهب العالمي أشارت بصورة واضحة إلى أن سعر الذهب العادل يصل إلى 2500 دولار للأونصة، وهو ما يعني أن سعر الذهب عيار 24 يفترض أن يكون في مستوى 25 ألف دينار للكيلوغرام الواحد.

وأشار الجاسم إلى أن موجة الصعود التي تحدث في أسعار المعدن الأصفر حاليا تتواكب مع تقرير مجلس الذهب العالمي لنحو 8 من الأسباب يمكن تفصيلها كالتالي:

1 - الأوضاع الجيوسياسية وتصاعد أحداث قطاع غزة تعد مؤشرا جيوسياسيا مؤثرا على سلوك المتداولين سواء أفراد أو مؤسسات تدفعهم نحو الملاذات الآمنة.

2 - الانتخابات الأميركية التي تطرق الأبواب ومتغيراتها التي يأتي على رأسها تصدر ترامب في بعض الولايات وما يتضمنه ذلك من تكهنات تؤثر على السوق.

3 - الأحداث الداخلية الأميركية والعلاقات مع المكسيك وتأثيرها على الولايات المتحدة واقتصادها.

4 - الأحداث التي تجري في البحر الأحمر وتأثيرها على مسارات التجارة العالمية، وتحويل الطرق إلى مسارات أطول وهو ما يسبب تغييرات في سلاسل الإمداد تكون مقترنة بتغيرات بأرقام متصاعدة في التكاليف تؤثر على معدلات التضخم العالمي.

5 - سياسة التشديد النقدي، إذ إن الفيدرالي في 2023 كان متشدداً من رفع أسعار الفائدة ولكن تداعيات التشديد النقدي دفعته إلى تثبيتها حاليا وسط احتمالات لتغيير السياسة وتخفيفها وهو ما يؤثر على جاذبية الدولار.

6 - استمرار معدلات التضخم خصوصا في ظل التحديات العالمية وهو ما يستدعي الحفاظ على المدخرات في ملاذ آمن.

7 - سلة العملات أمام الدولار أصبحت أقوى، وهو ما تظهره بيانات تداول العملات ما حفز المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كبديل للدولار.

8 - تحالفات الدول وإنشاء مجموعات بريكس وآسيان التي تشكل ضغطا إضافيا على الدولار.

وقال الجاسم: «تسجيل الذهب للقمة السعرية الحالية ربما تكون بداية لعمليات تصحيح وجني أرباح إلا ان الاتجاه العام تصاعد ونمو».

وتوقع الجاسم أن يستمر الذهب في الصعود ويكسر حاجز الـ 2150 دولارا للأونصة ويصل إلى 2200 دولار ومن ثم يبدأ عملية تصحيح إثر عمليات جني أرباح وليس انهيار أسعار.

وأشار إلى أن المؤشرات التاريخية تظهر أن الذهب يشهد دائما ارتفاعا في معدلات الأسعار، فأسعار قمة اليوم ستصبح هي الأدنى مستقبلا.

من جهته، قال خبير الذهب والمعادن الثمينة في شركة سبائك الكويت محمد صلاح إن الذهب وصل إلى قمة سعرية جديدة مسجلا مستوى تاريخيا، وهو ما حفز ارتفاع عمليات البيع في السوق المحلي بغرض جني الأرباح.

وأشار صلاح إلى أن المستهلكين في الكويت يتمتعون بخبرة جيدة في أسواق الذهب ويعلمون التوقيتات المناسبة سواء للبيع والشراء، إذ إن ثقافتهم تجاه المتغيرات التي تؤثر على أسعار الذهب عالية ومطلعين بصورة دائمة على كافة العوامل التي من شأنها التأثير في السوق وهوما يمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة.

وذكر أن اقتراب الأسعار من مستوى 21 ألف دينار للكيلو شكل حافزا قويا للمتداولين خصوصا من اشتروا عند 19.5 ألف دينار، ما حفز عمليات البيع لتحقيق مكاسب غير مسبوقة، وأن غالبية المتعاملين في السوق حاليا غلب على تداولاتهم الطابع البيعي لجني الأرباح على مشترياتهم التي كونوها على شرائح سعرية مختلفة ومن ثم انتظار انتهاء الارتدادة السعرية وبدء عملية التصحيح للشراء عند هبوط الأسعار مجددا وتكوين مراكز استثمارية جديدة.

وأكد صلاح أن عمليات البيع التي تتم حاليا تفوق معدلات السيولة اليومية المتوافرة عند العديد من الشركات العاملة في السوق، خصوصا أن عمليات الشراء التي تمت في الوقت السابق تمت عند مستويات سعرية متفاوتة، ولكن السلوك البيعي جاء متزامنا في وقت واحد وهو ما صنع ضغطا على السيولة المتوافرة في محلات العديد من الشركات بالوقت الراهن.

وأشار إلى أن زيادة حركة المبيعات في الوقت الراهن تأتي قبل الاجتماعات المرتقبة للفيدرالي الأميركي وبيانات سوق العمل وتأثيرها على جاذبية الدولار وهو ما يعني أن الفرصة التي تولدت للمكاسب حاليا قد تكون هي الأفضل للبيع حاليا وإعادة الشراء عند تحقق سعر قاع جديد.

يشهد سوق الذهب في الكويت حركة بيع مكثفة من قبل المواطنين والمقيمين بعدما سجل المعدن الأصفر قمة تاريخية جديدة ببلوغ سعر الأونصة، خلال تداولات أمس نحو 2141 دولارا. وأكد مختصون في القطاع التقتهم «الأنباء» أن عمليات البيع غلبت على سلوك المواطنين والمقيمين بغرض جني الأرباح وانتظارا لعمليات تصحيح تمكنهم من الدخول إلى السوق بالشراء مجددا. وأشار المختصون إلى أن عمليات البيع التي تتم حاليا تفوق في قيمتها معدلات السيولة المتوافرة لدى شريحة كبيرة من المحلات، ولكن يستمر السلوك البيعي لدى الأفراد دون توقف، إلى جانب تراجع في حركة بيع المشغولات بنسبة وصلت إلى نحو 30% حتى الآن، وإلى التفاصيل: