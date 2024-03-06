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السيحان إجراء 60 زراعة قوقعة في الكويت سنويا

3/6/2024 3:24:18 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
أكدت وزارة الصحة إجراء 50 إلى 60 زراعة قوقعة لعلاج ضعف السمع في الكويت سنويا، مبينة أن هذا العدد يواكب التعداد السكاني في البلاد.
ولفت رئيس مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة في وزارة الصحة د.مطلق السيحان إلى سعي مستشفى «زين» ومركز الشيخ سالم العلي الدائم نحو التطوير عبر افتتاح عيادات خارجية أو توفير الأجهزة الدقيقة الحساسة، لافتا إلى افتتاح عيادة التغذية للمرضى الذين يعانون من الشخير أو زيادة الوزن لمتابعتهم وتقديم النصائح للوصول إلى وزن مثالي.
وقال السيحان في تصريح للصحافيين صباح أمس على هامش احتفال مركز الشيخ سالم العلي لعلاج النطق والسمع باليوم العالمي للسمع تحت شعار «السمع للجميع» برعاية وحضور الشيخة أوراد جابر الأحمد ومشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، إنه تم افتتاح عيادة تخصصية للأمراض الصدرية في مستشفى زين بالتعاون مع مستشفى الصباح ليكون هناك فريق متعدد التخصصات لبحث الحالات وصولا للعلاج والحل الأمثل لهم.
وأكد حرص المركز على انتقاء وتوريد الأجهزة اللازمة لفحص الأذن والسمع والتدقيق على الأجهزة السمعية، مضيفا أن مجلس أقسام الأنف والأذن والحنجرة حريص على التوسع في الأقسام والعيادات التخصصية سواء في المستشفيات العامة أو في مراكز الرعاية الصحية الأولية.
من جانبها، كشفت رئيسة قسم النطق والسمع في مركز سالم العلي للنطق والسمع د.مريم الكندري عن أن عدد من زرعوا قوقعة بلغ 1500 مريض من بينهم 70 إلى 80 مارسوا حياتهم بشكل طبيعي، موضحة أن نسبة من يعانون من ضعف السمع الشديد والشديد جدا تتراوح بين 1 و3% عالميا، فيما ترتفع النسبة لتصل إلى 10% حال إضافة درجة ضعف السمع البسيطة والمتوسطة، مشيرة إلى أن نسبة ضعف السمع في الكويت تتماشى مع نسب الدول المتقدمة في ظل ما يقدم من خدمات تشمل المسح السمعي والعيادات العلاجية والفحوصات السمعية الكاملة والبرامج الوطنية لمسح السمع الشامل وبرامج زراعة القوقعة.
وذكرت د.مريم الكندري ان أكثر أمراض السمع شيوعا في الأطفال هي التهابات الأذن الوسطى والتهابات سوائل الأذن الوسطى، مشددة على أهمية اكتشافها وعلاجها مبكرا لتفادي حدوث مشاكل في الأذن الداخلية، مؤكدة ان 50% من المشاكل السمعية الحسية والعصبية وراثية ناتجة عن زواج الأقارب، لافتة إلى أن يوم السمع العالمي يقام هذا العام تحت شعار «السمع للجميع»، مشددة على أهمية التوعية بضعف السمع لتفادي المشاكل التي قد تنتج عنه خاصة بالنسبة لصغار السن.
بدورها، أشادت الشيخة أوراد جابر الأحمد بما تقدمه وزارة الصحة من خدمات ورعاية طبية على أعلى مستوى وما تبذله من جهود دائمة في تطوير المنظومة الصحية بما يتماشى ورؤية الكويت 2035 وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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