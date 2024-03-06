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المهندسين خفض كلفة تشغيل المشاريع عبر منظومة متكاملة لإدارة المرافق

3/6/2024 3:24:18 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكد رئيس جمعية المهندسين الكويتية م.فيصل العتل وجود حاجة ماسة إلى كوادر هندسية - كويتية متخصصة في إدارة المرافق، لافتا إلى أن المبادرات المقدمة من الجمعية لم تلق الدعم المطلوب معنويا لإطلاق هذا التخصص رغم أنه يساهم في رفع كفاءة تشغيل المنشآت ويحقق الاستدامة المنشودة لها.
جاء ذلك في كلمة العتل خلال افتتاح مؤتمر إدارة المرافق «ميفما 24» الذي تشارك الجمعية بتنظيمه إلى جانب جمعية الشرق الأوسط لإدارة المشاريع وجامعة الكويت وانطلقت فعاليته أمس بكلية الهندسة والبترول، وتتواصل الأربعاء والخميس بدورات تدريبية تعقد بمقر جمعية المهندسين.
وقال العتل: إن منظومة إدارة المرافق في الكويت لاتزال في طور النمو، ولم تصل إلى الآفاق المأمولة منها رغم مضي عدة سنوات منذ أن أطلقت الجمعية المؤتمر الأول لإدارة المرافق في ديسمبر2018، لافتا إلى أن هذه المبادرات لاتزال تصطدم بالروتين والبيروقراطية.
وذكر أن الجمعية لم تيأس وقامت بتنفيذ مذكرة التعاون التي وقعتها مع جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «ميفما»، فأوفدت الزملاء للمشاركة في كل مؤتمرات «ميفما» وعقدت عددا من البرامج التدريبية في هذا المجال ويوجد في برامجنا التدريبية السنوية التي يقدمها مركز التدريب بالجمعية عشرات من الدورات المتخصصة المعنية بإدارة المرافق والتي تنفذ لصالح بعض الوزرات في الدولة.
ولفت إلى أن التقارير العلمية المنشورة حول حجم إدارة المرافق بالكويت محدودة، وهناك تقصير ملحوظ في دعم الدراسات والتعاون، معربا عن الأمل في أن يرسم المؤتمر ملامح الارتقاء بإدارة المرافق في الكويت وتطوير قاعدة بياناتنا، وخاصة أننا شهدنا إنشاء وتشغيل مرافق ومنشآت حكومية وخاصة كثيرة تجعلنا متفائلين بتنفيذ خطط «كويت 2035» التي ستحتاج الى مزيد من المتخصصين في مجال إدارة وتشغيل المرافق.
وشهد انطلاق مؤتمر «ميفما 24» بكلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت أمس حضورا مميزا، حيث ألقى رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق «ميفما» م.جمال لوتاه كلمة أشاد فيها بدور الكويت في دعم دولة الإمارات العربية المتحدة، داعيا إلى الاستفادة من إدارة المرافق لخفض تكاليف التشغيل في المنشآت العامة والخاصة.
من جهته، قال د.خالد أحمد الهزاع عميد كلية الهندسة والبترول بالإنابة إن استضافة المؤتمر بكلية الهندسية تساهم في تطوير مفاهيم إدارة المشاريع ونشر أهميتها وسط المهندسين الشباب وطلاب الكلية.

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