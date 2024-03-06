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التربية تعلن عن حاجتها لمعلمين ومعلمات جدد للعام الدراسي المقبل 2025/2024

3/6/2024 3:24:17 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أعلنت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان عن حاجة الوزارة إلى معلمين ومعلمات من غير الكويتيين للعام الدراسي المقبل 2025/2024 من حملة المؤهلات الجامعية للعمل في مدارس التعليم.
وأوضحت الحمدان في إعلانها الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه أن تكون أولوية التعيين بعد قبول جميع الكويتيين في التخصصات المطلوبة لمخرجات كليات إعداد المعلم المحلية للفئات التالية:
أبناء الكويتيــــات، المقيمين بصورة غير قانونية، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشترط الالتــزام بشرط الخبرة لقبول مستندات المتقدمين في جميع المواد، وذلك على النحو التالي:
1- ألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد.
2- ألا يزيد عمر المتقدم/ة عن 45 عاما.
3- (3) سنوات لذوي المؤهلات غير التربوية، وسنتان لذوي المؤهلات التربوية.
4- يتم استقبال شهادة الخبرة في مجال التدريس الحكومية والخاصـــة بالتعيين فقط وليس بنظام الحصة والأجر وتكون موثقة من الجهات الرسمية.
5- يستثنى من شـرط الخبرة الفئات التالية:
أبناء الكويتيات والمقيمون بصورة غير قانونية.
حملة شهادة الدكتوراه والحاصلون على تقدير لا يقل عن جيد جدا في المؤهل الجامعي.
حملة شهادة الماجستير، والحاصلون على معدل لا يقل عن امتياز في المؤهل الجامعي.
خريجو كلية التربية من جامعة الكويت وخريجو كلية التربية الأساسية من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
جميع الكليــــــات الحكومية الأخرى في الكويت.

MENAFN06032024000130011022ID1107940881

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