بالفيديو المحيسن السياحة توفر فرصا استثمارية وتشكل الشريان الحيوي لاقتصاد العالم

الميمان: موافقة مجلس التعاون الخليجي على نظام موحد للتأشيرات السياحية إنجاز يعزز السياحة والتنويع الاقتصادي في المنطقة

حنان عبدالمعبود

أكد وكيل وزارة الاعلام م.ناصر المحيسن أهمية تفعيل التواصل السياحي، مبينا أن أي عملية اتصال تكون نتيجتها إيجابية الأثر على التنمية السياحية المستدامة عبر خطوات مدروسة لتفعيل الشراكات السياحية وتبادل الخبرات والتجارب الإقليمية والدولية.

جاء هذا ضمن كلمة له ألقاها بالنيابة عن وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري لافتتاح مؤتمر التواصل السياحي الذي تنظمه وزارة الاعلام تحت رعاية فندق «ريجنسي».

وقال المحيسن ان المؤتمر يناقش التجارب السياحية الخليجية، وتمكين السياحة من خلال رؤية الأكاديميين المختصين والقطاع الخاص، إضافة إلى الدور الحيوي الذي يقوم به المجتمع المدني في صناعة السياحة بعد أن باتت تشكل الشريان الحيوي للاقتصاد العالمي وتساهم في ازدهار الدول وتقدمها، لاسيما أنها من أهم القطاعات التي توفر فرصا استثمارية، ورافدا أساسيا لمصادر الدخل الوطني، باعتبار أن دولنا تمتلك إرثا حضاريا وثقافيا وتنوعا مناخيا وتطورا عمرانيا، مما يمكننا من رفع مستوى الجذب السياحي لدولنا من خلال تعزيز مفهوم السياحة البينية، والعمل على تحسين جودة المرافق والخدمات لهذا القطاع الحيوي وما يسهم به من تعزيز للنمو الاقتصادي.

وأكد المحسين ان السياحة في الكويت، بما تمتلكه من مقومات، موعودة بمزيد من المشاريع ذات الطابع السياحي، ترافقها برامج ترويجية تسهم بدفع عجلة الانتعاش السياحي ليكون رافدا يصب في اتجاه رفع الناتج المحلي بمشاركة القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الخارجية، معربا عن أمله أن تضيف قرارات المؤتمر وتوصياته لبنة جديدة في إطار استشعار حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الجميع لدعم وتعزيز السياحة في أوطاننا.

من جانبها، ألقت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة بسمة الميمان كلمة أكدت خلالها أن السياحة في الشرق الأوسط تعتبر ركنا من أركان الاقتصاد، وتؤدي دورا محوريا في المجتمعات والحياة الفردية، خاصة أنها تقدم حلولا لبعض أكبر التحديات التي تواجهنا، بما في ذلك الطوارئ المناخية والحاجة الماسة إلى التحول إلى اقتصادات أكثر استدامة.

وأضافت الميمان: إن ما نشهده حاليا في المنطقة خير دليل على أن هناك نقلة نوعية في قطاع السياحة بهدف دعم وتسريع انتعاش السياحة والتنمية المستدامة بشكل أفضل، حيث يوجد إجماع متزايد بين أصحاب المصلحة في مجال السياحة حول اعتماد مرونة القطاع في المستقبل وقدرته على تحقيق التوازن بين احتياجات الناس والكوكب والازدهار.

وأعربت عن تفاؤلها بمستقبل السياحة في الإقليم، مبينة أن دول مجلس التعاون الخليجي تشهد انطلاقة لمرحلة جديدة ومنصة للعديد من المبادرات والمشاريع والمقترحات التي تدعم العمل السياحي من خلال مضاعفة الاستثمارات لتعزيز الاستدامة البيئية واستخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة القدرة التنافسية من خلال توفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة، وتشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشري واستخدام أساليب التنقية الحديثة.

وأوضحت الميمان أن منطقة الشرق الأوسط مازالت تتصدر عملية التعافي، حيث شهدت أقوى أداء بنسبة 122% بين أقاليم العالم، وكانت أول منطقة في العالم تتعافى من أرقام ما قبل الجائحة حتى ديسمبر 2023، وذلك وفقا لأحدث إصدار لمقياس منظمة الأمم المتحدة للسياحة في يناير 2024 وحتى الآن، لافتة إلى أن الشرق الأوسط لاتزال المنطقة الوحيدة في العالم التي تجاوزت مستويات عام 2019 خلال هذه الفترة، ومن بعض العوامل التي دعمت هذا الأداء الرائع تدابير مثل تسهيل الحصول على التأشيرات، وتطوير وجهات جديدة، والاستثمارات في المشاريع الجديدة ذات الصلة بالسياحة، واستضافة الأحداث الكبرى.

وقالت الميمان: الكويت عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة للسياحة، وهذا ينسجم مع الاهتمام الذي توليه البلاد لقطاع السياحة والذي يعد محورا من محاور عمل الحكومة 2022-2026، في اتساق تام مع محور خطة تنمية «كويت جديدة 2035» التي تؤكد أهمية تحقيق مكانة دولية متميزة للبلاد إقليميا وعالميا، مشيرة إلى انتخاب الكويت في الاجتماع الـ 49 للجنة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط بالمنظمة، المنعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية في يونيو 2023، وللمرة الأولى منذ انضمامها لتأسيس المنظمة، لشغل منصبي نائب رئيس اللجنة الإقليمية وعضو لجنة وثائق التفويض الخاصة بالجمعية العامة للمنظمة، يعتبر خير دليل على المكانة التي تتمتع بها الكويت في المنظمة وبين الأشقاء العرب.

وأضافت الميمان: إن قطاع السياحة الكويتي ليس بحديث عهد، وسبق أن جذب الزوار من جميع أنحاء المنطقة منذ الستينيات، بسبب المقومات الهائلة التي تتمتع بها هذه البلاد الغالية، وان إطلاق خطة التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035» المنبثقة عن تصور سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، لرؤية الكويت بحلول عام 2035، خير دليل على أن هناك توجها موحدا نحو مستقبل مزدهر ومستدام لتحول الكويت إلى مركز إقليمي مالي وتجاري وثقافي ومؤسسي رائد، كما يعد تطوير القطاع السياحي من بين ركائز تحقيق هذه الخطة، للإسهام في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وزيادة مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل للمواطنين، كما أن السياحة من أهم بدائل اقتصادات ما بعد النفط، بل النفط الجديد لدول النفط.

وزادت: أنا على ثقة أن قطاع السياحة الكويتي سيشهد نموا مطردا في السنوات القادمة بفضل الدعم الحكومي القوي، لذلك، نرى في المنظمة أن تركيز الجهود وتوحيدها لتكون مبنية على تعاون وثيق مع الشركاء وأصحاب المصلحة في كافة القطاعات.

وأشارت الميمان إلى أن البنية التحتية السياحية عالية الجودة تعزز تجربة الزائر بشكل عام، لذلك نجد أن معظم المطارات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شهدت زيادات كبيرة من حيث أعداد المسافرين خلال سنة 2023، وتمثل هذه الزيادة دليلا إضافيا على أن المنطقة أخذة في التحول إلى مراكز للرحلات العالمية، كما تعكس الجهود التي يبذلها القائمون على شركات الطيران الخليجية لتوسيع الشبكات العالمية وزيادة الوجهات، خاصة أن زيادة الطلب على المقاعد سيزيد الحاجة إلى الاستثمارات في توسعة المطارات والارتقاء بخدماتها.

وبينت أنه بحسب بعض الإحصاءات حتى نهاية 2023، فقد استقطب مطار دبي الدولي 86.9 مليون مسافر، ومطار حمد بالدوحة 45.9 مليون مسافر، ومطار الملك عبدالعزيز بجدة 42.7 مليون مسافر، ومطار الكويت 15.6 مليون مسافر، ومطار مسقط 12.6 مليون مسافر، ومطار البحرين 8.7 ملايين مسافر.

وشددت الميمان على ضرورة مواصلة الجهود من أجل إنشاء رؤية سياحية إقليمية متماسكة ودعم رؤية مشتركة تحدد وتقدم نتائج واضحة، بما في ذلك خلق فرص العمل ومستويات أعلى من المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى إنجاز موافقة المجلس خلال اجتماعه في مسقط على نظام موحد للتأشيرات السياحية يهدف إلى تعزيز السياحة والتنويع الاقتصادي في جميع أنحاء المنطقة، مشددة على ضرورة مواصلة دول مجلس التعاون على العمل لتعزيز آليات التعاون بينها لرسم خارطة طريق لصناعة السياحة تهدف إلى تعظيم المصالح المشتركة من خلال تنسيق السياسات والترويج لبرامج ومنتجات سياحية إقليمية وبينية، ولتوحيد جهودنا لتشجيع السياسات التي تعزز من نمو هذا القطاع الاقتصادي المهم.

هذا وتخلل المؤتمر عدد من الجلسات الحوارية حول السياحة الخليجية، والتي شارك بها عدد من المتخصصين في السياحة.