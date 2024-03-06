بالفيديو زين تكشف عن برنامج حملتها الرمضانية السنوية زين الشهور



الحملة تسعى إلى مد جسور التعاون مع 6 جهات من شركاء «زين» الإستراتيجيين: «الشؤون» والمسجد الكبير و«ذوي الإعاقة» و«الهلال الأحمر» و«بنك الطعام» و«Suffix»

الخشتي: نجاح أي مشروع مجتمعي يعتمد على التعاون البناء والرؤية المشتركة وفخورون بما حققناه الحملة تشمل حزمة كبيرة من المبادرات والمساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية



ندى أبونصر

نظمت «زين» مؤتمرا صحافيا في مقرها الرئيسي بالشويخ للكشف عن خطة وبرنامج حملتها الرمضانية السنوية «زين الشهور»، والذي شهد تواجد 6 من شركاء «زين» الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص، وهي الحملة الأكبر من نوعها بحزمة كبيرة من المبادرات والمساهمات الخيرية والإنسانية والاجتماعية والدينية والرياضية التي ستستمر طوال شهر رمضان المبارك هذا العام.

وشهد المؤتمر حضور الرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي، ومدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون أحمد العنزي، ومدير إدارة المسجد الكبير علي شداد، ونائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري، والمدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية عبدالرحمن العون، ومراقب المكتب الفني والمتابعة الوظيفية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة زينب العنزي، والمدير العام لشركة Suffix للفعاليات والأنشطة الرياضية أحمد الماجد.

وقال وليد الخشتي خلال المؤتمر: في «زين» لنا الفخر دائما أن نقول إن حملة «زين الشهور» هي أحد أكبر وأنجح الحملات المجتمعية خلال الشهر الكريم، ودائما ما تأتي بشكل متجدد وتتوسع في برامجها ومبادراتها مع مرور كل عام.

وأضاف الخشتي: بلا شك، فإن لهذا النجاح مقومات عديدة، أهمها وجود شركاء النجاح، الذين نقوم بمد جسور التعاون معهم لنعكس روح العطاء التي يتميز بها هذا الشهر الفضيل عن غيره من الشهور، فنجاح أي مشروع مجتمعي بهذا الحجم يعتمد اعتمادا كليا على التعاون البناء والرؤية المشتركة ما بين الجميع، ولهذا فنحن اليوم فخورون بتواجد شركائنا الاستراتيجيين.

وتابع: كما لا يخفى علينا أيضا الدور المهم والكبير الذي يقوم به شركاؤنا من وسائل الإعلام في تسليط الضوء على المبادرات التي تحتضنها حملتنا السنوية، ولهذا فنحن ننتهز فرصة تواجدهم معنا اليوم لنشكرهم على ما يبذلونه من جهود كبيرة معنا كل عام وسيظل الهدف الأول لهذه الحملة هو مشاركة المجتمع الكويتي بأطيافه وشرائحه المختلفة بركة الشهر الفضيل، وسنسعى جاهدين لنعكس القيم الأصيلة التي جبل عليها أهل الكويت في مساعدة الغير ونشر قيم الحب والسلام.

شريك إنساني

بدوره، قال مدير العلاقات العامة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية أحمد العنزي: «زين» شريك إنساني واجتماعي لوزارة الشؤون الاجتماعية منذ 21 عاما، عملنا من خلالها على دعم العديد من الفئات التي تخدمها الوزارة مثل أبناء الحضانة العائلية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، ونحث مؤسسات القطاع الخاص على أن يحذوا حذو زين بمثل هذه الحملات المجتمعية التي تحقق الأثر المجتمعي الجاد.

28 عاماً

من جانبه، قال مدير إدارة المسجد الكبير علي شداد: شراكتنا مع «زين» بدأت منذ 28 عاما، شملت العديد من المساهمات الخيرية والإنسانية والمجتمعية، وهو ما يعكس القيم الأصيلة التي جبل عليها أهل الكويت في مد يد العون للغير، وهذا العام «زين» شريك رئيسي لنا في مجموعة كبيرة من المساهمات والأنشطة التي سيقدمها المسجد الكبير لخدمة المجتمع الكويتي مثل الخيمة الكبرى لإفطار الصائم وخدمات الضيافة للمصلين ومسابقة زين لحفظ وتجويد القرآن الكريم وغيرها، لنؤكد أن المسجد الكبير يعتبر مركزا ثقافيا ودينيا رائدا للكويت.

أنشطة خيرية

من جهته، ذكر نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك الكويتي للطعام والإغاثة مشعل الأنصاري ان البنك الكويتي دأب على العديد من الأنشطة الخيرية طوال العام وبالأخص في الشهر الفضيل، ولدينا شراكة استراتيجية ممتدة مع زين لتنفيذ عدة مشاريع خيرية طوال العام، نعمل من خلالها على قدم وساق لخدمة الأسر المتعففة من خلال تقديم السلال الغذائية وغيرها من المساهمات.

من ناحيته، قال المدير العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتية عبدالرحمن العون: بدأت شراكتنا مع «زين» منذ أكثر من 30 عاما، وهي من أولى الشركات التي شجعت الخدمة المجتمعية سواء داخل أو خارج الكويت، ودائما ما بادرت بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر الكويتية لخدمة مختلف الجوانب الخيرية والاجتماعية والإنسانية، من خلال المبادرات التي تسعى لخدمة الأسر المتعففة مثل السلال الرمضانية وحملات التبرع وغيرها الكثير.

وفي السياق ذاته، قالت مراقب المكتب الفني والمتابعة الوظيفية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة زينب العنزي: تقدم الهيئة خدماتها لما يقارب 65 ألف من الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل خدمات تعليمية وتأهيلية وتوظيفية وغيرها، وشراكتنا مع «زين» قائمة على المبادئ الإنسانية والاجتماعية، ونشكر لهم إسهاماتهم العديدة في كل عام لخدمة أبنائنا وبناتنا في دور الرعاية الاجتماعية من خلال الأنشطة والزيارات وغيرها من المساهمات.

بدوره، قال المدير العام لشركة Suffix للفعاليات والأنشطة الرياضية أحمد الماجد: تأسست Suffix في عام 2007 وكانت «زين» فعلا من أولى الشركات التي قدمت الدعم لنا طوال الـ 15 عاما الماضية، وهذا إن دل فإنما يدل على الرؤية التي تنتهجها لدعم الشباب وتطوير الرياضة، ولدينا هدف رئيسي لنشر الوعي الصحي والرياضي في الكويت ووضعها على الخارطة الإقليمية والدولية بهذا الشأن، وقدمنا مع «زين» طوال شراكتنا العشرات من الفعاليات والأنشطة التي أسهمت في تحقيق هذا الهدف، ونعود هذا العام للمرة الثالثة على التوالي مع تحدي زين الرمضانية بحديقة الشهيد وغيرها من المنافسات الرياضية التي تشجع على نمط الحياة الصحي أثناء الشهر الفضيل.

ودشنت «زين» حملتها الرمضانية بتقديم سلال «الماچلة الرمضانية» بالتعاون مع 3 جهات خيرية رسمية داخل الدولة من شركائها الاستراتيجيين، وهي جمعية الهلال الأحمر الكويتية، ودور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، والبنك الكويتي للطعام والإغاثة.

كما تنطلق مبادرة «زين» لإفطار الصائم هذا العام للسنة السابعة عشر، وهي إحدى ركائز برنامج الشركة الرمضاني السنوي، بحيث تقدم وجبات يومية في الخيمة الكبرى بالمسجد الكبير، بالإضافة إلى تقديم الوجبات بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة من خلال عدد من الشاحنات التي تنطلق يوميا في جميع أنحاء البلاد لتقديم الوجبات.

وتتعاون «زين» هذا العام مع إدارة المسجد الكبير لتقديم وجبات إفطار الصائم يوميا، وتقديم مسابقة زين الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم على مستوى الكويت، ومسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده لموظفي زين، وتقديم خدمات الضيافة للمصلين خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وتسهيل تنقل المصلين من وإلى المسجد عن طريق توفير العربات المتنقلة.

واستمرارا في شراكتها الممتدة مع دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون تقوم زين هذا العام بتقديم الماچلة الرمضانية ورعاية الحفل السنوي للقرقيعان لإدخال الفرحة والبهجة على قلوب أبناء الحضانة العائلية والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما تحرص الشركة في شهر رمضان المبارك من كل عام على رعاية العديد من الفعاليات والأنشطة الصحية والرياضية للتشجيع على ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية خلال شهر الصيام، وتستمر هذا العام بتقديم «تحدي زين الرمضاني» للعام الثالث على التوالي في حديقة الشهيد بالتعاون مع شركة Suffix للاستشارات الرياضية، والذي سيشمل تنظيم العديد من سباقات المشي والجري على مدار الشهر الفضيل، ويتم استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة لتتبع المتسابقين خلال التحدي.

هذا العام، قامت زين بدعوة جميع موظفيها للمشاركة في فريقها التطوعي الذي سيسهم في جميع هذه الفعاليات بالتعاون مع شركائها، وهو ما يؤكد حرص أفراد عائلة زين على تحقيق المشاركة المجتمعية الفاعلة، كما ستتضمن حملة زين الشهور أيضا مساهمات كثيرة أخرى، مثل استضافة مأدبة الإفطار للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات، واحتفالات القرقيعان والأنشطة المجتمعية مع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المخصصة لموظفي زين.

كما ستكون للشركة العديد من المشاركات الإعلامية المميزة، منها التعاون مع تلفزيون دولة الكويت خلال برنامج مدفع الإفطار الذي يتفاعل معه المجتمع الكويتي يوميا، والشراكة مع تلفزيون «الراي» لرعاية برنامج «مع بوشعيل» الشهير بموسمه الثالث على التوالي الذي يقدمه الفنان القدير نبيل شعيل، والشراكة مع إذاعة «360 أف أم» لرعاية برنامج «مخلط» للعام الثاني على التوالي من تقديم الإعلامي خالد الأنصاري.