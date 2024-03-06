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السعود افتتاح مراكز لحماية الطفل بكل المحافظات

3/6/2024 3:24:17 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الاسرة والطفولة رئيس المجلس الاعلى لشؤون الاسرة الشيخ فراس السعود ان المجلس الاعلى للأسرة سيقوم بافتتاح مراكز لحماية الطفل في كل المحافظات.
وقال السعود خلال افتتاح مركز حماية الطفل ومركز فنر للاستماع بمحافظتي حولي والفروانية انه المركز الاول لحماية الطفل تنفيذا لقانون 21 لسنة 2015 بشأن حماية الطفل، وهو استحقاق حكومي تم افتتاحه بفضل توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء، متوجها بالشكر لكل من ساهم في هذا الافتتاح من المجلس الاعلى للأسرة الذين قاموا بجهد كبير بالتعاون مع وزارة الشؤون ومكتب الانماء الاجتماعي، والطاقات الشبابية الكويتية، لافتا إلى ان المركز ايوائي يقدم الخدمات العلاجية والنفسية والاجتماعية المتكاملة للاطفال.
بدورها، ذكرت امين عام المجلس الاعلى لشؤون الاسرة بالتكليف د.مريم العازمي ان افتتاح المركز يأتي تنفيذا للمادة 77 من قانون حقوق الطفل الذي يلزم المجلس الاعلى للاسرة بافتتاح مراكز لحماية الطفولة، ويقدم الخدمات للاطفال في محافظتي الفروانية وحولي، وقريبا بإذن الله سيتم افتتاح مراكز اخرى، مشيرة إلى ان المركز يضم مكاتب للموظفين وعيادة متخصصة للاطفال، ويتعاون مع مكتب حماية الطفل ويتلقى البلاغات عبر الخط المباشر للطفل التابع لوزارة الصحة 147 وهناك آلية عمل بين مكتب حماية الطفل والمجلس الاعلى للاسرة ومركز حماية الطفولة حول البلاغات وتصنيف الحالات وفقا لدرجة الاساءة ومستوى العنف الذي تعرض له الطفل.
وبينت العازمي انه المركز الاول من نوعه على مستوى الكويت ويضم غرفا ايوائية للاطفال مجهزة بشكل كامل لتلبية احتياجات الطفل وفيه مطبخ تحضيري، ومكتب للشرطة المجتمعية بالتعاون مع وزارة الداخلية لمتابعة دخول وخروج الحالات.
وحول أعداد الاطفال المعرضين للعنف، أوضحت ان الاحصائيات تصدر عن وزارة الصحة ونسبتها قليلة وفي الغالب يتم حل المشاكل مباشرة ويكون هناك قصور في الفهم لدى الوالدين فيما يخص اسلوب التعامل مع الطفل، وهناك اختلاف ثقافية من اسرة لأخرى، حيث يتم تأهيل الوالدين عبر اشراكهم في دورات تدريبية وتوعوية.
ولفتت إلى ان المجلس الاعلى للأسرة وجه الدعوة لكل الجمعيات الاهلية المختصة بالاسرة والطفل والمرأة ويأتي ذلك ضمن الرؤية في اشراك مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في هذه الافتتاح والوقوف على أي ملاحظات قد نكون غافلين عنها، مؤكدة ان من الجهات الحكومية المشاركة في المركز وزارات الصحة والداخلية والتربية والشؤون ومكتب الانماء الاجتماعي.
وعن المدة التي يقضيها الطفل في المركز، أوضحت انها تختلف من حالة إلى اخرى وتتوقف على مدى الاساءة التي تعرضت لها كل حالة وتشخيص المعالجين، ويوجد بالمركز 15 غرفة وكل منها ذات طاقة استيعابية تتراوح بين سريرين او ثلاثة او اربعة، مشيرة إلى ان القانون يسمح بأن تكون الام مرافقة للطفل المعنف في حال لم تكن هي طرفا في التعنيف.

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