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نائب الأمين العام للأمم المتحدة نضغط للحصول على وقف عاجل لإطلاق النار في غزة وعودة حل الدولتين

3/6/2024 3:24:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت نائب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد أن الأمم المتحدة تضغط بشكل مستمر للحصول على وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن جميع الرهائن لتحقيق العدالة والسلام الدائم في المنطقة والعودة لحل الدولتين.
ودعت نائب الأمين العام في لقاء مع «كونا» بمناسبة زيارتها للبلاد إلى ضرورة قيام المجتمع العالمي للأمم المتحدة بالتصدي بشكل مباشر للمشاكل التي تتعرض لها البلدان النامية والتغلب عليها عبر تعزيز التعاون وتضافر الجهود الدولية لتعزيز ثقافة السلام وحل المشكلات التي تتعرض لها تلك البلدان.
وقالت إن «هناك تفاؤلا بأن نجد سبلا لعالم أكثر سلاما واستجابات أكثر بناء لتغير المناخ وللتنمية وأعتقد أن ذلك يبنى على العلاقة المتميزة التي نتمتع بها مع دولة الكويت وقيادتها التي رأينا تميزها في المجال الإنساني».
وأعربت عن سعادتها بلقاء صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وكبار المسؤولين الحكوميين، حيث بحثت معهم الوضع الاقتصادي والمناخي والإنساني في المنطقة، مثمنة دور الكويت في تعزيز الحوار مع الأمم المتحدة والشرق الأوسط والدعم الإنساني الذي تقدمه من أجل إنهاء العدوان على قطاع غزة وإنهاء المأساة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في القطاع.
وحول دور المرأة الكويتية في المجتمع المدني، أشادت نائب الأمين العام بدورها في المجتمع ومجالات الأعمال المختلفة، إضافة إلى دورها في قيادة المؤسسات الحكومية والخاصة. وعن رؤية منظمة الأمم المتحدة لدولة الكويت في ما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة قالت إن العالم مازال يعاني من آثار (كوفيد-19) والحرب في أوكرانيا وغيرها من الأحداث التي تؤثر على أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت «لكننا نرى أن دولة الكويت تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة كالفقر والصحة والتعليم كما يجب القول أن الأهداف المتعلقة بالمناخ هي التي نحتاج إلى تركيز المزيد من الاهتمام عليها».
أما بخصوص (قمة المستقبل 2024) المزمع عقدها في سبتمبر المقبل ومساهمة دولة الكويت بها ذكرت أن «القمة هي نتاج دول الأعضاء التي طلبت من الأمين العام بعد 75 عاما من إنشاء منظمة الأمم المتحدة وما نحتاج إلى التفكير فيه بطريقة مختلفة من نظام تم تصميمه في عام 1945»، معربة عن أملها أن تكون هناك ثلاث مناطق رئيسية حولها يمكن إيجاد نتائج طموحة لإعادة الثقة بين العالم.
وأشارت إلى أن العصر الجديد هو عصر الشباب والتوقعات المرتفعة «لذا في قمة المستقبل 2024 هناك جدول للأعمال الجديد للسلام وتمويل الهيكلية للبلدان النامية والتكنولوجيا».
وأوضحت أن «لدولة الكويت دورا مهما في زمن التوترات الجيوسياسية الضخمة وهي من الدول ذات النزاهة والمصداقية ولديها علاقة مع الأمم المتحدة ومن الممكن أن تكون عاملا مساعدا يرفع من طموح الدول الاخرى».

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