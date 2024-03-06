بالفيديو فهد اليوسف مضاعفة الجهود للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون

العمل على تطوير قدرات وإمكانات الجيش الكويتي ورفع مستوى الأداء والكفاءة والجاهزية لمنتسبيه ودعم وتشجيع المتميزين منهم



برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، أقيمت صباح أمس مراسم تعيين وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح بالدرجة الممتازة، واللواء خالد عبدالهادي راشد الشنفا بدرجة وكيل وزارة مساعد في وزارة الداخلية رئيسا لجهاز أمن الدولة، وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد.

وهنأ الشيخ فهد اليوسف الفريق الشيخ سالم النواف واللواء خالد الشنفا بمنصبيهما وثقة القيادة السياسية، مؤكدا أنهما من القيادات الأمنية المميزة التي لديها خبرات أمنية من خلال توليهما العديد من المناصب في وزارة الداخلية، متمنيا لهما المزيد من التقدم والتوفيق حتى يستكملا مسيرة العطاء في خدمة الوطن.

كما وجه الشيخ فهد اليوسف بضرورة مضاعفة الجهود والعطاء للمحافظة على أمن الكويت وسيادة القانون وتطبيقه لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ورفع مستوى الأداء والنهوض بمستوى المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى التميز لتحقيق الأهداف المنشودة. وفي السياق ذاته، أقيمت صباح أمس مراسم ترقية اللواء الركن طيار بندر سالم المزين لرتبة «فريق» وتعيينه رئيسا للأركان العامة للجيش، وذلك تنفيذا للمرسوم الأميري الصادر من صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد. وفي كلمة له بهذه المناسبة، هنأ الشيخ فهد اليوسف رئيس الأركان على نيله الثقة الغالية لصاحب السمو، والتي تأتي تتويجا لجهوده وعطائه في مختلف الرتب والمناصب التي تقلدها خلال مسيرة عمله، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على حمل هذه الأمانة والقيام بواجباتها ومسؤولياتها على الوجه الذي يرضيه سبحانه.

كما دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة رئيس الأركان إلى العمل على تطوير قدرات وإمكانات الجيش الكويتي، ورفع مستوى الأداء والكفاءة والجاهزية لمنتسبيه، ودعم وتشجيع المتميزين منهم، وتذليل كل العقبات التي قد تحول دون تحقيقهم الأهداف والتطلعات المنشودة.

حضر مراسم الترقية والتعيين وكيل وزارة الدفاع الشيخ د.عبدالله مشعل الصباح.