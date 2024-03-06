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رئيس الوزراء والوزراء يشاركون في اليوم الرياضي 9 الجاري

3/6/2024 3:24:14 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بعث سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة، عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاما (اليوبيل الفضي) على تولي جلالته مقاليد الحكم.
من جانب آخر، قال سمو رئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح إنه سيشارك مع أبنائه وأحفاده في اليوم الرياضي الكويتي يوم السبت 9 الجاري، معربا عن أمله ان يشارك الجميع في هذا اليوم حفاظا على صحة الأبدان.
من جانبها، دعت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان المواطنين للمشاركة في اليوم الرياضي الكويتي.
كما قال وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري إن اليوم الرياضي الكويتي هو احد مخرجات استراتيجية الهيئة العامة للرياضة، معربا عن سعادته تخصيص هذا اليوم الرياضي وان يشارك فيه الجميع للعمل على ايجاد مفاهيم كثيرة منها تعزيز مفهوم الرياضة وايضا اثر الرياضة من النواحي الاجتماعية وصح الإنسان البدنية والنفسية. وزاد: أتمنى من الجميع ان يشارك في اليوم الرياضي الكويتي.
اما وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان د.سالم الحجرف فقد أكد على مشاركته في اليوم الرياضي الكويتي، داعيا جميع المواطنين المشاركة في هذا اليوم الرياضي.
بدوره، قال وزير الخارجية عبدالله اليحيا: موعدنا يوم السبت المقبل للمشاركة في اليوم الرياضي الكويتي ونرحب بالجميع للمشاركة معنا.
في السياق ذاته، أعرب وزير العدل ووزيرالأوقاف والشؤون الإسلامية فيصل الغريب عن أمله مشاركة المواطنين في اليوم الرياضي الكويتي، مشيرا إلى انه سيشارك أيضا في هذا اليوم، داعيا الله تعالى التوفيق والنجاح لكل من يشارك في هذا اليوم الرياضي.
من جهته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الشباب والاتصالات داود معرفي: سنشارك باليوم الرياضي الكويتي، وحياكم الله، ونراكم إن شاء الله في جسر الشيخ جابر الأحمد.

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