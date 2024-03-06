بالفيديو الأمير الكويت والإمارات تعاون ووحدة مواقف

بالفيديو الأمير الكويت والإمارات تعاون ووحدة مواقف
التاريخ
3/6/2024 3:24:14 AM
(MENAFN
- Al-Anbaa)
رئيس الإمارات: جولة الأمير الخليجية تجسّد حرصه على دعم منظومة العمل الخليجي المشترك لقادة الكويت بصمات تاريخية في مجتمعات الخليج ستبقى في وجدان شعب الإمارات
MENAFN06032024000130011022ID1107940872
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