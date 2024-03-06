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الديوان لـ الأنباء ملزمون بإعادة ترشيح من تتم إعادتهم من أي جهة حكومية

3/6/2024 3:24:13 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
قالــــت مصــادر، لـ «الأنباء»، إن الجهة الحكومية طالبة شغل الوظائف المعلن عنها تلتزم بتعيين من يتم إعلان قبولهم من المتقدمين متى استوفوا الشروط الأخرى للتعيين، وعلى هؤلاء التقدم إلى هذه الجهة خلال 15 يوما من إبلاغهم سواء برسالة نصية من ديوان الخدمة المدنية أو خلال الموقع لاستكمال إجراءات التعيين. واستدركت قائلة: وإلا أعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن وعلى هذه الجهات إثبات تاريخ تقدم المقبولين إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتسليمهم إيصال يفيد بذلك.
وردا على سؤال هل يسقط حق المرشح في التعيين إذا تأخر أكثر من 15 يوما؟ أجابت المصادر: لا يسقط، ولكن الجهة لها الحق برد الطلب لعدم المراجعة خلال المدة القانونية
تنفيذا للمادة 7 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن تعيين المرشحين من قبل الديوان في الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات، مستدركة بالقول «وإذا كانت ترغب بالمرشح يمكن التغاضي عن المدة وذلك لحاجتها».
وفي سياق متصل، شددت المصادر على أن الديوان ملزم بإعادة ترشيح المواطنين للتوظيف الذين تتم إعادتهم من أي جهة حكومية بعد ترشيحه.
جاء ذلك ردا على سؤال حول إعادة 300 مواطن من الإدارة العامة للطيران المدني بعد ترشيحهم من «الديوان».
وأوضحت أن إعادة المرشحين جاء بسبب عدم توافر درجات، حيث طلبت الطيران المدني إيقاف التعيين في الإدارة وإرجاع الترشيحات الواردة إلى نظـــام التوظيــف المركزي، مؤكدة أن الديوان سيتولى إعادة ترشيحهم في جهات حكومية أخرى حال توافر احتياج لهم بالنظام الآلي، نافية وجود أي جهة أخرى أعادت المرشحين.

MENAFN06032024000130011022ID1107940871

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