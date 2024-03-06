ميتا تحقق في انقطاع خدمة فيسبوك وإنستغرام

MENAFN - Al-Anbaa) تعرض تطبيقا فيسبوك وانستغرام المملوكان من قبل شركة «ميتا» لعطل مفاجئ في عدد من دول العالم. واشتكى العديد من المستخدمين في المنطقة من عدم إمكانية الولوج إلى حساباتهم.وعاد تطبيق «فيسبوك» للعمل بعد انقطاع دام نحو ساعة لكن المستخدمين استمروا في مواجهة مشاكل مع تطبيق «إنستغرام».

وأعلنت شركة «ميتا» عن أعطال عالمية في منصتي «فيسبوك» و«إنستغرام»، وقالت انها تحقق «في حالات انقطاع خدمتي فيسبوك وإنستغرام».

وكان موقع downdetecto الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية أفاد بتعطل التطبيقين المملوكين لشركة «ميتا»، حيث أبلغ مئات من المستخدمين حول العالم الموقع عن خلل يواجههم أثناء استخدام تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام».

كما سجلت العديد من الحسابات عملية خروج من الحسابات، مع عدم إمكانية العودة رغم تسجيل كلمة السر.

كما ذكر حساب مرصد الإنترنت الذي يتتبع الأمن السيبراني والحوكمة الرقمية أن «فيسبوك» و«إنستغرام» و«ماسنجر» واجهت انقطاعات تتعلق بجلسات تسجيل الدخول في بلدان متعددة.

كما أشار الحساب إلى أن الحادث لا يتعلق بانقطاع الإنترنت.