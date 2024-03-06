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موقع تصوير أوبنهايمر بني من الصفر بسرية تامة

3/6/2024 3:24:11 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) حكاية المدينة التي بنيت سرا وعلى عجل في جبال نيو مكسيكو النائية، والمخصصة بالكامل للأبحاث النووية، ليست فقط حبكة فيلم «أوبنهايمر»، بل هي كذلك قصة الطريقة التي أنتج بها هذا الفيلم.
وكما فعل مخترع القنبلة الذرية الذي يتناوله الفيلم، اضطر المخرج كريستوفر نولان إلى أن ينشئ من الصفر نسخته من موقع لوس ألاموس الذي صمم فيه هذا السلاح الفتاك.
ويقول ديفيد مانزاناريس، وهو مدير موقع «غوست رانش» Ghost Ranch الذي أقيمت فيه نسخة طبق الأصل من المدينة، إن المشروع «أحيط بالسرية بشكل واضح». وكان على ديفيد مانزاناريس، كجميع أعضاء فريقه الآخرين، أن ينتظر حتى أغسطس الفائت، أي بعد شهر من بدء عرض الفيلم في دور السينما، حتى يتمكن من التحدث عن عمله. ويضيف مبتسما: «هكذا يحدث في موقع تصوير لكريستوفر نولان».
للوصول إلى الموقع، ينبغي عبور حواجز تعلوها علامة «منطقة محظورة». وبعد اجتياز بضعة كيلومترات على طريق ترابية، تطل المنازل الخشبية والمكاتب ونقاط الأمن التي بنيت خصوصا للفيلم، وتوجد حتى كنيسة صغيرة، وفي الخلفية ترتسم من بعيد الجبال الصحراوية.
ولاتزال لوس ألاموس الحقيقية التي تقع على بعد نحو ساعة بالسيارة، تضم مختبرا سريا للغاية، يعمل على ضمان الأمان في الأسلحة النووية الأميركية وعلى صيانتها. ولكن منذ عام 1945، أصبحت القرية الغامضة مدينة حديثة.

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