البلدي تغيير استعمال 4 قطع في السالمية من سكني إلى استثماري



تخصيص مسارات لخطوط هوائية بمنطقة العبدلي لتغذية جمهورية العراق بالربط الكهربائي الموافقة على تخصيص أحواض وقنوات مائية لتجميع مياه الأمطار حول منطقة الصابرية



عبدالله الراكان

وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة نائب رئيس المجلس خالد المطيري على طلب الديوان الأميري بشأن اعتماد مكونات المرحلة الثالثة لمشروع حديقة الشهيد الواقعة بالقطاع الثاني ضمن الحزام الأخضر، مع إضافة جدول بمكونات المشروع والمخططات التفصيلية للمشروع، كما وافق على الاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء بشأن تحويل استعمال واستملاك بعض القسائم السكنية في القطع 12و66 و80 و227 بمنطقة السالمية من سكنية إلى استثمارية. كما وافق «البلدي» على مقترح نائب رئيس المجلس خالد المطيري بشأن تطوير طريق كبد الممتد من جسر الصليبية حتى جواخير كبد مع التنسيق بين وزارة الأشغال وهيئة الطرق ووزارة المالية، وعلى طلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص مسارات بمنطقة العبدلي لخطوط هوائية جهد 400 ك ف بعرض 200 م لتغذية جمهورية العراق بخط هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مسار GCCIA، وكتاب شركة المرافق العمومية بشأن تجديد تراخيص مواقف السيارات السطحية المؤقتة بمناطق الكويت المختلفة بخصوص الموقع 4 بمنطقة شرق قطعة 2، وطلب وزارة الكهرباء والماء تخصيص موقع محطة تحويل ثانوية بمنطقة السرة قطعة 5 موقع 3.

ووافق المجلس على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعديل بعض بنود قرار المجلس البلدي الخاص بمقر الهيئة بالقطعة 2 بمنطقة شرق، وعلى طلب وزارة الشؤون والهيئة العامة للصناعة الخاص بإلغاء قرار القسيمة 113 بمنطقة الشويخ الصناعية والمخصصة لجمعية الصحافيين الكويتية، كما وافق أيضا على طلب «الزراعة» تعديل مسمى النشاط بحديقة حيوان الصليبية، وعلى الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن المباني والأراضي في منطقة غرناطة بجانب المناطق السكنية مع التنسيق مع وزارة الاشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري والبلدية والجهات الأخرى ذات الصلة. وتمت الموافقة على كتاب وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن تخصيص مسجد ومواقف سيارات داخل حدود الحيازة بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 13، بالإضافة إلى الموافقة على طلب وزارة الشؤون توسعة السوق المركزي لجمعية أشبيلية التعاونية الواقع بمركز ضاحية أشبيلية، والموافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص مواقع أحواض وقنوات مائية ووصلة مائية تحت الأرض وساتر ترابي لتجميع مياه الأمطار حول منطقة الصابرية.

وأبدى المجلس البلدي عدم موافقته على طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان قطعة 1، وعلى الاتفاقية الاستشارية لدراسة وتصميم والإشراف على تنفيذ أعمال تطوير الطريق الدائري الثاني والثالث وشارع دمشق بخصوص الشكوى المقدمة من مجموعة أهالي منطقة العديلية بشأن إقامة جسر مشاة بين منطقتي الفيحاء والعديلية، بالإضافة إلى رفض الكتاب المقدم من احدى الشركات العقارية بشأن العقار الواقع على شارع العثمان التجاري مباشرة قطعة 185 القسائم 19 و20 و21.

اقتراحات الأعضاء

وأحال المجلس البلدي إلى الجهاز التنفيذي الاقتراحات الآتية:

٭ الاقتراحين المقدمين من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، الأول بشأن تغيير استعمال روضة الطبري الكائنة بقطعة 1 في الفيحاء كحديقة عامة، والثاني بشأن تعديل مساحة المطعم في ابنية السكن الاستثماري خارج مدينة الكويت من 1000 إلى 500 م2.

٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن عمل التفافة علوية تحت الجسر الرابط بين مدينة سعد العبدالله ومدينة جابر الأحمد.

٭ الاقتراح المقدم من العضوة م.علياء الفارسي بشأن تخصيص حارة طوارئ في الطرق الرئيسية لتطبيق نظام ممر الطوارئ.