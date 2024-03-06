بالفيديو الأمير قصة وطن جسد معاني الحب والولاء والوفاء للوطن



أكد أن تشريف وحضور القيادة السياسية هذا العمل لدلالة تؤكد ما حمله وعبر عنه من محبة وقيم راسخة في وجداننا جميعاً

روزير الإعلام: الأوبريت عبّر عن الوحدة الوطنية

ليحفظ الله الوطن العزيز ويُدم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع للارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق التقدم والازدها ما قدمه أبناء الوطن من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة سيبقى نبراساً نقتدي به ونحمله إلى الأجيال المتعاقبة للحفاظ على وطننا الغالي

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد أقيم حفل الأوبريت الوطني «قصة وطن»، وذلك على مسرح قصر بيان.

وشهد الحفل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار د.عادل بورسلي، وكبار المسؤولين بالدولة.

استهل الحفل بالسلام الوطني، بعدها بدأ الأوبريت الوطني «قصة وطن»، حيث قامت مجموعات من طلاب وطالبات المراحل الدراسية المختلفة من مدارس وزارة التربية بتقديم لوحات فنية متنوعة حول تاريخ الكويت ونشأتها وترابط أهلها الذين جمعهم حب الوطن والانتماء والولاء لأرضه، ولوحات جسدت اروع صور اللحمة لشعوب دول الخليج العربي وتكاتفهم سعيا نحو تحقيق آمالهم وتطلعاتهم المستقبلية، ولوحات حول خطاب صاحب السمو الذي يشكل نبراسا في أسمى معاني حب الوطن الغالي والإخلاص له.

هذا، وقد تم تقديم هدية تذكارية إلى صاحب السمو بهذه المناسبة.

وغادر سموه مكان الحفل بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

كما بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسائل شكر إلى وزير الإعلام والثقافة رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد الوطنية والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري، وإلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، وإلى رئيسة مركز العمل التطوعي أمين سر اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية الشيخة أمثال الأحمد، أعرب فيها سموه عن خالص شكره وتقديره على الجهود المبذولة في الإعداد والتنسيق للأوبريت الوطني «قصة وطن» الذي أقامته وزارة التربية برعاية وحضور سموه، وذلك بمناسبة الاحتفالات بذكرى الأعياد الوطنية لهذا العام 2024.

وأشاد سموه بما تميز به هذا الأوبريت من مستوى فني رفيع وبما تضمنه من تجسيد لمعاني الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي وبالأداء المتميز للطلاب والطالبات الذين شاركوا في تقديم هذا الأوبريت الوطني على أكمل وجه والذي أسهم في نجاحه وإخراجه بحلته الجميلة، سائلا سموه المولى تعالى أن يحفظ الوطن العزيز ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع للارتقاء بمساره التنموي الطموح نحو آفاق التقدم والازدهار.

من جانبه، أعرب وزير الإعلام والثقافة رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية عبدالرحمن المطيري عن تشرفه وسعادته وأعضاء اللجنة وفريق الأوبريت الوطني «قصة وطن» بتشريف صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ورعاية سموه وحضوره الأوبريت على مسرح قصر بيان ضمن احتفالات البلاد بأعيادها الوطنية.

وقال الوزير المطيري لـ«كونا» إن تشريف وحضور القيادة السياسية لهذا العمل الوطني ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح وكبار الشيوخ والمسؤولين بالدولة لدلالة تؤكد ما حمله وعبر عنه الأوبريت من محبة وقيم وطنية راسخة في وجداننا جميعا.

ولفت إلى أن أوبريت «قصة وطن» جسد في لوحاته الفنية مضامين وطنية يؤكدها تاريخ وطننا الغالي وترسخ لمفاهيم الوحدة الوطنية والتلاحم والمحبة بين القيادة والشعب في سيرة هذا الوطن العطرة وما قدمه أبناؤه من جهود مخلصة وتضحيات كبيرة وباقية إلى الأبد كونها نبراسا نقتدي به ونحمله إلى الأجيال المتعاقبة للحفاظ على وطننا الغالي والعمل على نهضته وتطوره.

وثمن الجهود الكبيرة المبذولة من وزارة التربية وعلى رأسها وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل العدواني، وكل قطاعات الوزارة وجميع أبنائنا الطلاب والطالبات المشاركين في الأوبريت الذي يجسد المعاني الوطنية ومحبة الوطن وما بذلوه من جهود ملحوظة لإنجاح هذا العمل الوطني الكبير.

وأعرب عن خالص الشكر لجهود الأخوات والإخوة في اللجنة الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبــــــات الوطنية، وفي مقدمتهم الشيخة أمثال الأحمد وممثلو جميع الجهات المشاركة على كل الجهود المبذولة في متابعة مراحل التحضير والإعداد والتدريب وصولا الى العرض النهائي المميز لهذا الأوبريت.

وأثنى الوزير المطيري على العمل المخلص من الكوادر الوطنية في وزارة الإعلام والشركة المنفذة للأوبريت الوطني «قصة وطن» بما يمثل الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وبما يؤكد على ما نملكه من طاقات بشرية وظفت الإمكانات التكنولوجية ليظهر لنا هذا الإبداع في هذا العمل الوطني.