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28 مرشحا في اليوم الثاني من التسجيل لانتخابات أمة 2024

3/6/2024 3:24:10 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) سلطان العبدان-فرحان الشمري

تقدم 28 مرشحا اليوم إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 18 المقرر عقدها في الرابع من أبريل المقبل، وبلغ إجمالي عدد المرشحين في أول يومين من الترشح 70 مرشحاً من بينهم 68 مرشحاً من الذكور، ومرشحتان.

وتقدم اليوم الثاني 7 مرشحين في الدائرة الأولى، فيما تقدم 5 مرشحين في الدائرة الثانية، في حين تقدم مرشحان في الدائرة الثالثة، وتقدم 6 مرشحين في الدائرة الرابعة، وتقدم 8 مرشحين في الدائرة الخامسة.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم الثاني النواب السابقون صالح عاشور وفيصل الكندري وأحمد الفضل وحمد العليان وعبدالله الطريجي وعبدالله البرغش وأحمد مطيع العازمي ومرزوق الحبيني وحامد البذالي وخليل الصالح ومحمد مساعد الدوسري ومحمد جوهر حيات.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من صباح أمس الأول باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 18 (أمة 2024)، ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الثالث عشر من شهر مارس الجاري.

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