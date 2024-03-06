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التربية تعلن عن حاجتها لمعلمين جدد للعام الدراسي المقبل

3/6/2024 3:24:09 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

أعلنت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، عن حاجة الوزارة إلى معلمين ومعلمات من غير الكويتيين للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025 حملة المؤهلات الجامعية للعمل في المدارس.

وأوضحت الحمدان في إعلانها، الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه، أن تكــون أولوية التعيين بعـد قبــول جـميـع الكــويتيين في التخصصات المطلوبـة لمخرجـات كليـات إعـداد المعلــم المحليـة للفئات التالية: أبناء الكويتيات، والمقيمين بصورة غير قانونية، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي مع الالتـــزام بشـــرط الخـبرة لقبــول مستندات المتقدمين في
جميع المواد، وذلك على النحو التالي:

ألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد .

ألا يزيد عمر المتقدم/ـة عن 45 عاما .

3 سنوات خبرة لذوي المؤهلات غير التربوية.
وسنتان لذوي المؤهلات التربوية.

-يـتم استقبال شـهادة الخبرة في مجـال التـدريس الحكوميـة والخاصـة بـالتعيين فقـط وليس بنظـام الحصـة والأجـر وتـكـون موثقة من الجهات الرسمية.

يستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية: أبناء الكويتيات والمقيمون بصورة غير قانونية، حملة شهادة الدكتوراه والحاصلون علـى تـقـدير لا يقـل عـن جيد جدا في المؤهل الجامعي، حملة شهادة الماجستير والحاصلون علـى معـدل لا يـقـل عـن امتيـاز في المؤهل الجامعي، خريجـو كلية التربيـة مـن جامعة الكويت وخريجـو كليـة التربية الأساسية مـن الهيئـة العامـة للتعليم التطبيقـي والتدريب، وجميع الكليات الحكومية الأخرى بدولة الكويت .




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