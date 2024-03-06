التربية تعلن عن حاجتها لمعلمين جدد للعام الدراسي المقبل

(MENAFN
- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أعلنت وكيلة وزارة التربية بالتكليف أنوار الحمدان، عن حاجة الوزارة إلى معلمين ومعلمات من غير الكويتيين للعام الدراسي المقبل 2024 / 2025 حملة المؤهلات الجامعية للعمل في المدارس.
وأوضحت الحمدان في إعلانها، الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه، أن تكــون أولوية التعيين بعـد قبــول جـميـع الكــويتيين في التخصصات المطلوبـة لمخرجـات كليـات إعـداد المعلــم المحليـة للفئات التالية: أبناء الكويتيات، والمقيمين بصورة غير قانونية، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي مع الالتـــزام بشـــرط الخـبرة لقبــول مستندات المتقدمين في
جميع المواد، وذلك على النحو التالي:
ألا يقل التقدير العام للمؤهل الجامعي عن جيد .
ألا يزيد عمر المتقدم/ـة عن 45 عاما .
3 سنوات خبرة لذوي المؤهلات غير التربوية.
وسنتان لذوي المؤهلات التربوية.
-يـتم استقبال شـهادة الخبرة في مجـال التـدريس الحكوميـة والخاصـة بـالتعيين فقـط وليس بنظـام الحصـة والأجـر وتـكـون موثقة من الجهات الرسمية.
يستثنى من شرط الخبرة الفئات التالية: أبناء الكويتيات والمقيمون بصورة غير قانونية، حملة شهادة الدكتوراه والحاصلون علـى تـقـدير لا يقـل عـن جيد جدا في المؤهل الجامعي، حملة شهادة الماجستير والحاصلون علـى معـدل لا يـقـل عـن امتيـاز في المؤهل الجامعي، خريجـو كلية التربيـة مـن جامعة الكويت وخريجـو كليـة التربية الأساسية مـن الهيئـة العامـة للتعليم التطبيقـي والتدريب، وجميع الكليات الحكومية الأخرى بدولة الكويت .
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