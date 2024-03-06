مراسم استقبال رسمية لصاحب السمو في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبوظبي

MENAFN - Al-Anbaa) أقيمت بقصر الوطن في العاصمة أبوظبي ظهر اليوم، مراسم الاستقبال الرسمية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وذلك بمناسبة زيارة دولة لسموه لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ولدى وصول الموكب الرسمي المقل لسموه إلى قصر الوطن اصطفت كوكبة من الخيالة والهجانة ومجموعة من الفرق الشعبية حيث قامت بأداء الفنون التراثية وقام سرب من طائرات فرسان الإمارات بتشكيل علم دولة الكويت في الجو ونفخت الأبواق وأطلقت المدفعية إحدى وعشرين طلقة ترحيبا بقدوم سموه كما اصطفت مجموعة من أطفال دولة الإمارات العربية المتحدة رافعين أعلام البلدين.

وعند الوصول إلى منصة الشرف تم عزف السلام الوطني لدولة الكويت والسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة .

بعدها تفضل سموه بمصافحة عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة الشيوخ وكبار المسؤولين بالحكومة الإماراتية كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

هذا ووصل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه ظهر اليوم، إلى العاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في زيارة دولة.

وقد قام سرب من الطائرات الحربية الإماراتية بمرافقة طائرة سموه فوق الأجواء الإماراتية.

وكان في مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما كان في استقبال سموه حفظه الله سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وسعادة سفير دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة جمال محمد الغنيم وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت مطر حامد النيادي.

هذا ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الشيخ الدكتور سالم جابر الأحمد الجابر الصباح والشيخ نواف عبدالعزيز حمود الجراح الصباح والشيخ مبارك فهد السالم الصباح والشيخ جابر فيصل السعود الصباح والشيخ مبارك صباح سالم الحمود الصباح والشيخ حمد سالم الحمود الجابر الصباح ورئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي الشيخ أحمد مشعل الأحمد الجابر الصباح وكبار المسؤولين بالديوان الأميري.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال