تصنيف فيتش يثبت تصنيف البحرين الائتماني رغم الصعوبات المالية

(MENAFN
) أعلنت فيتش ريتنغز مؤخرًا قرارها بالمحافظة على تصنيف البحرين الائتماني عند 'B+' مع توقعات مستقرة، مشيرة إلى مزيج من العوامل الإيجابية والتحديات في البيئة الاقتصادية للبلاد، وعلى الرغم من الاعتراف من فيتش بجهود البحرين لتعزيز وضعها المالي، فإنها شككت في إمكانية تحقيق الزيادة المتوقعة في الإيرادات المحددة في ميزانية عام 2024.
كما أبرزت فيتش في بيانها الأخير، الدور الحاسم الذي تلعبه الدعم المالي من شركاء مجلس التعاون الخليجي في دعم اقتصاد البحرين، وساهم هذا الدعم بشكل ملحوظ في زيادة الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتحسين مؤشرات التنمية البشرية المختلفة داخل البلاد، ومع ذلك، شددت الوكالة على العقبات المستمرة نتيجة للأوضاع المالية العامة الضعيفة والاعتماد الكبير على إيرادات النفط ونقص الاحتياطيات الأجنبية، كلها تؤثر على تقييم البحرين الائتماني.
كذلك أشارت تقييمات فيتش إلى المخاوف المستمرة بشأن وتيرة تنفيذ الإصلاحات في البحرين، وعلى الرغم من التوقعات بمواصلة جهود الحكومة لتوحيد الأوضاع المالية العامة، إلا أنه من المتوقع تأخر تنفيذ الإصلاحات الأساسية، وتوقعت الوكالة أن يظل عجز الميزانية العامة للحكومة عند 8.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في كل من عامي 2024 و 2025، مقارنة بنحو 7.8 في المئة في عام 2023.
في حين تعكس قرارات فيتش بالمحافظة على تصنيف البحرين الائتماني تقييمًا دقيقًا للوضع الاقتصادي في البلاد. بالرغم من الاعتراف بالآثار الإيجابية للدعم الخارجي والجهود المستمرة لتوحيد الأوضاع المالية، إلا أن الوكالة تحتفظ بموقف حذر نظرًا لاستمرار التحديات المالية وعدم اليقين بشأن تنفيذ الإصلاحات الضرورية.
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