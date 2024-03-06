نشاط الأعمال بمنطقة اليورو ينتعش في فبراير

(MENAFN
) أظهرت أنشطة الأعمال في منطقة اليورو علامات إيجابية للانتعاش في فبراير، حيث وسعت قطاع الخدمات، الذي يعد القوة السائدة في الكتلة، للتوسع للمرة الأولى منذ يوليو، وساهم هذا النمو في توازن انكماش أعمق في قطاع التصنيع، مشيرًا إلى منظر اقتصادي أكثر توازنًا.
كما أظهر مؤشر هامبورج للبنك التجاري المركب لمديري المشتريات، المؤشر الموثوق به للصحة الاقتصادية العامة، تحسنًا ملحوظًا، وزاد إلى 49.2 نقطة في فبراير من 47.9 نقطة في يناير، متجاوزًا التقدير الأولي البالغ 48.9 نقطة، وعلى الرغم من أنه لا يزال دون عتبة النقطة الحرجة البالغة 50 التي تشير إلى النمو، فإن هذا القراءة كانت الأكثر إيجابية منذ يونيو.
كذلك كان أداء قطاع الخدمات مشجعًا بشكل خاص، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.2 من 48.4، متجاوزًا التقدير الأولي البالغ 50.0 نقطة، وعلى الرغم من أن معدل النمو قد يكون متواضعًا، إلا أنه مهم في ظل الظروف الاقتصادية السائدة، وعلق سايروس دي لا روبيا، الاقتصادي الأول في بنك هامبورج التجاري، على التطورات، مشيرًا إلى أن قطاع الخدمات بدأ عام 2024 بقوة أكبر مما كان متوقعًا، وشدد على أهمية النظر في الزخم الإيجابي عبر مختلف الفرعيات لمؤشر "بي إم آي"، مشيرًا إلى أساس أوسع للنمو.
في حين تشير هذه المؤشرات إلى تحسن مبدئي ولكن ملحوظ في النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو، بينما تستمر التحديات، بشكل خاص في قطاع التصنيع، فإن متانة قطاع الخدمات تقدم بصيصًا من الأمل لاستمرار التعافي في اقتصاد المنطقة.
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