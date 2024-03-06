مزق الشباك.. تسديدة مبابي تثير الجدل بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

تسبب الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في قطع شباك الخصم ريال سوسيداد، خلال المباراة التي جمعت بينهما أمس الثلاثاء، على ملعب أنويتا، في إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدفي باريس سان جيرمان في مرمى ريال سوسيداد، وانتهت المباراة لصالح الفريق الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد.

وسدد مبابي كرة تسببت في قطع شباك مرمى فريق ريال سوسيداد، مما أسفر عن مراجعة صحة الهدف، قبل أن يتم التأكد إن الشباك لم تكن ممزقة، بل مزقت على أثر التسديدة.

وجاءت أهداف مبابي في الدقيقتين 15 و56، وقلص ريال سوسيداد النتيجة في الدقيقة 89، وأحرز هدفه الوحيد خلال اللقاء.

وبهذه النتيجة حسم باريس سان جيرمان تأهله بشكل رسمي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز على سوسيداد بنتيجة 1/4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.





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