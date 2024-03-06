أحمد الفلاسي: معايير لاحتساب الخبرات السابقة كساعات معتمدة في مجال التعليم العالي

أكد معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم، بأن الوزارة اقرت عدد من المعايير التي تسمح للجامعات المحلية، باحتساب الخبرات السابقة، كساعات معتمدة في مجال التعليم العالي، بمعدلات مختلفة تتراوح ما بين 25 إلى 75%، تختلف بحسب الشهادة الدراسية.

وأوضح خلال رده اليوم الأربعاء على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، حول " اعتماد الخبرات العملية لطلاب الجامعات " بأن مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم، وضعت معايير لاعتماد الأكاديمي، للبرامج التي تسمح للجامعات بالاعتراف بالخبرات السابقة والتعلم المسبق، واحتسابها كساعات معتمدة في مجال التعليم العالي.

وتابع : بحسب هذه المعايير يمكن احتساب الخبرات السابقة لغاية 50% بما يعادل 60 ساعة معتمدة من متطلبات شهادة البكالوريوس، وبما يعادل 25% من متطلبات شهادة الماجستير، لافتاً إلى أنه تم اعلام مؤسسات التعليم العالي بتلك المعايير، مع منح الجامعات العاملة في الدولة، الحق في وضع سياساتها الداخلية.

وأضاف : بالنسبة للتعليم التقني والمهني، وضع المركز الوطني للمؤهلات في وزارة التربية والتعليم، معايير اعتماد التعليم المهني التي تسمح بالاعتراف بالخبرات السابقة والتعلم المسبق، بحيث يمكن احتساب الخبرات السابقة لغاية 50% من متطلبات الشهادات المهنية مثل الدبلوم والدبلوم العالي من قبل المؤسسات، دون الرجوع إلى المركز الوطني للمؤهلات واخذ الموافقة، مع إمكانية احتساب الخبرات السابقة، لغاية 75% من متطلبات الشهادات التطبيقية مثل الدبلوم والدبلوم العالي، شريطة اخذ موافقة المركز الوطني للمؤهلات.

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