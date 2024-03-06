سارة العلماء: أمازون توفر بيئة داعمة للمرأة كي تشعر بالأمان وتقدم أفضل ما لديها في مكان العمل

يوافق الثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة، ويعتبر مناسبة مهمة لسارة العلماء، قائدة فريق القناة في أمازون، إذ يحتفي هذا اليوم بإنجازات المرأة التي تؤمن بقدراتها وترسم مساراً مميزاً خاصاً بها، كما يشكل مصدر إلهام لسارة، التي ترى أن التحيز اللاواعي في أماكن العمل على المستوى العالمي يمكن أن يشكل عائقاً أمام المرأة لتحقيق أهدافها الطموحة.

ووفقاً لتقرير الأمم المتحدة لعام 2023، يوجد تحيزات أساسية وقوية ضد المرأة لدى ما يقارب 9 من كل 10 رجال ونساء.

تدعو سارة إلى زيادة عدد النساء في مناصب القيادة العليا، بهدف إلهام النساء الشابات. كما تتحدث عن جهود ومساعي أمازون في دعم الموظفات في الشركة من استلام أدوار قيادية وتحقيق مزيد من النمو والنجاح في هذا المسار، وتوضح كيف تقوم أمازون بتمكين الموظفات من الشعور بالأمان وتوفير كامل الدعم لتقديم أفضل ما لديهن في مكان العمل.

ماذا يمثل لك اليوم العالمي للمرأة؟

بالنسبة لي اليوم العالمي للمرأة أكثر من مجرد احتفال؛ أرى في هذا اليوم مناسبة خاصة نلقي من خلالها الضوء على الخطوات التي قطعناها في مجال تمكين المرأة ضد التحيز، والإنجازات التي تحققت حتى الآن على صعيد كسر الحواجز التي تقف عائقاً أمام تقدمها، كما نلفت الانتباه خلال هذا اليوم إلى المسافة التي لا يزال يتعين علينا قطعها والمحطات التي يتوجب علينا الوصول إليها على صعيد تمكين النساء.

على المستوى الشخصي، أعتبر هذا اليوم مناسبة لتقدير إمكانيات المرأة وإصرارها على المثابرة وتحقيق ما تطمح إليه من أهداف وسعيها المتواصل للتغلب على العوائق التي تواجهها كل يوم؛ كما أرى في هذا اليوم منصة نوجه الدعوة من خلالها لتعزيز جهودنا الجماعية لتحدي التمييز ضد المرأة ومواصلة بناء عالم تكون فيه المساواة بين الجنسين هي القاعدة السائدة.

حدثينا عن منصبك ومهامك في أمازون ولماذا اخترت ممارسة مهنة في قطاع الخدمات اللوجستية؟

باعتباري قائدة فريق القناة في أمازون، تستوجب طبيعة المهام التي أقوم بها تقديم المساعدة في أقسام العمليات ومجالات الدعم المختلفة في محطة التوصيل. يتضمن ذلك التنسيق مع مقدمي خدمات التوصيل وفرق نقاط الاتصال لضمان تقديم أفضل تجربة ممكنة للعملاء. بعد عودتي من دراستي في الولايات المتحدة وانضمامي إلى فريق أمازون اللوجستي، بدأت العمل في المجال الذي يشكل تحدياً يومياً لي، لأن قطاع الخدمات اللوجستية مجالاً ديناميكياً ومتطوراً يتطلب الابتكار والتكيف المستمر. أكثر ما يثير اهتمامي هو التنوع الذي يتميز به هذا المحال في كل يوم، وإتاحة الفرصة للعمل مع الفرق المتخصصة بدءاً من العاملين في مجال الصحة والسلامة إلى جانب قسم الموثوقية وهندسة الصيانة وأقسام التدريب والتطوير المهني. وفي بيئة عمل سريعة الوتيرة، وتشتمل على العديد من المهام وأنماط العمل المتنوعة، يتميز كل يوم بمثابة تجربة فريدة تدفعني إلى التعلم والنمو بشكل مستمر.

من المهم أيضاً تسليط الضوء على الفرص الناشئة للنساء في قطاع الخدمات اللوجستية، خاصة في ضوء هيمنة الرجال على مدى فترات طويلة على هذا القطاع. ومع توسع مشهد التجارة الإلكترونية وانتقال القطاع اللوجستي من الطابع التقليدي إلى مكانة أكثر أهمية بفضل الاقتصاد الرقمي الحديث، شكل هذا التحول نقلة نوعية ويبشر بمستقبل تتاح فيه للنساء المزيد من الفرص لبناء وظائف مرموقة والمساهمة في نمو هذا القطاع وتطوره.

كيف قدمت أمازون الدعم لك لتحقيق النمو والتقدم على الصعيد المهني؟

أسهمت أمازون بدور محوري في مساعدتي على تحقيق النمو والتقدم في مسيرتي المهنية، فقد زودتني بفرص أتاحت لي التعلم المستمر، ووفرت لي برامج الإرشاد والدعم لمواجهة التحديات الجديدة. وكمشاركة في "برنامج أمازون لقادة المستقبل - إنجاح"، تلقيت دعما خاصا كان محوريا بالنسبة لي كمواطنة إماراتية تعمل في أمازون، مما يضمن لي مساراً واضحاً لمستقبلي وتطوري المهني. الثقافة هنا مبنية على فرضية أن كل رأي مهم وكل ملاحظة لها وزنها ويجب الاهتمام بها واخذها بعين الاعتبار، ما يشكل حافزاً على الإبداع والابتكار والمبادرة باتخاذ القرارات بثقة ومسؤولية، وهما عاملان رئيسيان لمساعدتي على توسيع مجموعة المهارات التي أمتلكها وإحراز التقدم في مسيرتي المهنية. إن بيئة العمل المتنوعة في أمازون والتي ترحب بالجميع بالتساوي، تجعلنا جميعاً نشعر بالتقدير والتمكين لتقديم أفضل ما لدينا في مكان العمل، ما يدعم تحقيق أهداف رؤية الشركة التي تعتبر خلفياتنا المتنوعة مصدراً للقوة والابتكار.

ما مدى أهمية السياسات الحكومية في توفير الفرص الوظيفية للنساء وخلق البيئة المناسبة للمرأة لتحقيق النجاح والازدهار؟

تؤمن القيادة الحكيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن التوازن بين الجنسين لا يقتصر على التمكين في مكان العمل فحسب، بل يعتبر محركاً مهماً للتقدم وتحقيق ازدهار الدولة على كافة المستويات. وتسهم الاستراتيجيات والسياسات الوطنية، مثل استراتيجية مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين2026

والسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031، في توفير بيئة ملائمة تتيح للمرأة من كافة المستويات التعليمية والخبرات الحصول على العديد من الفرص في مجال العمل ما يمكّنها من المساهمة الفاعلة في مسار الدولة نحو التنمية المستدامة والابتكار. من خلال التغلب على الحواجز بين الجنسين في مكان العمل، نفتح آفاقاً واسعة لثروة من الموارد والإمكانات التي تؤدي إلى تحقيق المزيد من الإنجاز، وإتاحة الفرصة للحصول على وجهات نظر أكثر تنوعاً وبالتالي مسيرة ناجحة بقيادة جهود جماعية.

ما التغيير الذي تطمحين إلى رؤيته والذي من شأنه زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل في دولة الإمارات؟

أتطلع إلى مستقبل لا يكون فيه عدد النساء في القيادة مجرد أرقام، بل تجسيد لمشاركة فاعلة ترسي معياراً للتميز. أطمح إلى مشاهدة بيئة عمل يتم فيها تشجيع المرأة على استلام مناصب في القيادة العليا للشركات والمؤسسات، وأن تشكل وجهة نظر المرأة ورأيها جزءاً لا غنى عنه في عملية صنع القرار. هذه النقلة النوعية تتطلب ليس فقط مواجهة مشاعر ومواقف التحيز التي قد تكون لدينا بشأن قدراتنا، بل أيضا التخلص من هذه المشاعر والمواقف، نحن بحاجة إلى عملية تحول ثقافي نشهد فيها دعم المرأة للمرأة، وتشجيعها على النجاح باعتباره نجاحاً لجميع النساء، والتعاون معاً للتخلص من أي شكل للتحيز ضد المرأة. ومع مواصلة الدولة جهوداً دؤوبة لتقديم كل الدعم والرعاية لجيل جديد من القيادات النسائية، آمل أن أرى المزيد من النساء في مناصب عليا وفي المناصب التي عادة ما يهيمن عليها الرجال، كما أتمنى مشاهدة بيئات عمل يوجد فيها مزيد من التوازن بين الجنسين، ومواصلة الاستثمار في برامج التدريب والإرشاد التي تدعم وتشجع المرأة، مع الحرص على منحها فرصاً متساوية لتجاوز الأدوار التقليدية والوصول بشجاعة وبثقة إلى مناصب قيادية تماماً كما فعلت شركة أمازون معي .

في اليوم العالمي للمرأة، ما نصيحتك للمرأة، هل من رسالة خاصة لها في يومها؟

قرأت مؤخراً أن الدراسات تشير إلى بأن 41% من النساء لا يدافعن عن أنفسهن، وهذا يحفزني لكي أوجه رسالة إلى جميع النساء في اليوم العالمي للمرأة بأن تثق المرأة بنفسها وبقدرتها، وأن تتحلى بالشجاعة الكافية لاتخاذ قرارات جريئة، وألا تتيح المجال لأحد بأن يشكك في كفاءتها وإمكانياتها، علينا أن نكون مستقلات ونسعى إلى تحقيق أهدافنا بكل جرأة وقوة وأن نتقن الدفاع عن إنجازاتنا.

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