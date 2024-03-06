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شما المزروعي: الانتهاء من صياغة ورفع اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب

3/6/2024 2:47:21 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، إن الوزارة انتهت من إجراءات صياغة اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اللائحة تم رفعها إلى الجهات المعنية خلال شهر يناير الماضي.

وأشارت في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، حول "تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب" إلى أن الوزارة عملت على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية، بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي 24 لسنة 2022 بشأن مجهولين النسب، وذلك وفقاً للمتطلبات الواردة في المادة 26 من المرسوم بقانون.

وأرجعت السبب في تأخر صدور اللائحة إلى قيام الوزارة، بالتواصل مع الجهات المعنية بالقانون، والتي وصل عددها إلى أكثر من 10 جهات، الأمر الذي تطلب من الوزارة، وقتا أكبر لتوافق مرئيات الجهات مع المواد الواردة في اللائحة، مضيفة "بأن الوزارة شرعت طول تلك الفترة على إرسال اللائحة للجهات، وإدخال التعديلات عليها على ضوء ملاحظات تلك الجهات ومن ثم إعادة إرسالها إلى تلك الجهات، مما ترتب عليه مزيدا من الوقت لرفع مشروع اللائحة بشكلها النهائي إلى الأمانة العامة في مجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بالتحديات التي وجهتها الوزارة خلال الفترة الماضية، قالت معاليها: "نظراً لتأخر صدور اللائحة التنفيذية، فقد شرعت الوزارة على معالجة التحديات، وفقاً وبحسب النصوص الواردة في القانون والقرارات الخاصة بهذا الشأن".

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