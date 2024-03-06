شما المزروعي: الانتهاء من صياغة ورفع اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب

(MENAFN
- Al-Bayan)
قالت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، إن الوزارة انتهت من إجراءات صياغة اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اللائحة تم رفعها إلى الجهات المعنية خلال شهر يناير الماضي.
وأشارت في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، حول "تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون مجهولي النسب" إلى أن الوزارة عملت على إعداد مشروع اللائحة التنفيذية، بعد صدور المرسوم بقانون اتحادي 24 لسنة 2022 بشأن مجهولين النسب، وذلك وفقاً للمتطلبات الواردة في المادة 26 من المرسوم بقانون.
وأرجعت السبب في تأخر صدور اللائحة إلى قيام الوزارة، بالتواصل مع الجهات المعنية بالقانون، والتي وصل عددها إلى أكثر من 10 جهات، الأمر الذي تطلب من الوزارة، وقتا أكبر لتوافق مرئيات الجهات مع المواد الواردة في اللائحة، مضيفة "بأن الوزارة شرعت طول تلك الفترة على إرسال اللائحة للجهات، وإدخال التعديلات عليها على ضوء ملاحظات تلك الجهات ومن ثم إعادة إرسالها إلى تلك الجهات، مما ترتب عليه مزيدا من الوقت لرفع مشروع اللائحة بشكلها النهائي إلى الأمانة العامة في مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بالتحديات التي وجهتها الوزارة خلال الفترة الماضية، قالت معاليها: "نظراً لتأخر صدور اللائحة التنفيذية، فقد شرعت الوزارة على معالجة التحديات، وفقاً وبحسب النصوص الواردة في القانون والقرارات الخاصة بهذا الشأن".
تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN06032024000110011019ID1107940708
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.