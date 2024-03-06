أثناء سفره إلى السعودية استعدادًا للأهلي.. الزمالك ينجو من ورطة في مطار القاهرة الدولي

نجت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من ورطة حقيقية كادت أن تحدث داخل مطار القاهرة الدولي، أول أمس الإثنين، أثناء توجه بعثة الفريق الأبيض إلى السعودية استعدادًا لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر، الذي يقام خارج الحدود المصرية لأول مرة في التاريخ.

بدأت القصة، عندما قام عضو مجلس إدارة نادي الزمالك محمد طارق، بوضع عدد من الحقائب تحتوي على "شماريخ" وأدوات التشجيع الخاصة بفئة "الأولتراس"، ضمن الحقائب المجمعة للبعثة، وعلم عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك بالأمر، عن طريق الصدفة، قبل وضع الحقائب في المكان المخصص للتفتيش داخل مطار القاهرة، وعلى وجه السرعة طالب عبد الواحد بإعادة هذه الحقائب وعدم شحنها مع البعثة، لأنها مما لا شك فيه ستتسبب في أزمة مع السلطات داخل المطار، كونها تحتوي على أدوات محظورة، وبالفعل تم إعادة هذه الحقائب إلى حافلة الزمالك التي كانت تتواجد داخل المطار لنقل حقائب الفريق من مقر النادي.

وكان يرافق بعثة الزمالك مجلس إدارة النادي بالكامل، لكنهم لم يكونوا على علم بهذه الواقعة، وفور وصول المعلومات لهم، استقروا على تأجيل مناقشة الأمر لما بعد الانتهاء من مباراة نهائي الكأس أمام الأهلي، والعودة إلى القاهرة، حفاظًا على تركيز الفريق.

وجاءت المعلومات التي وصلت إلى مجلس إدارة الزمالك، أن الحقائب كانت تحتوي على أدوات تشجيع خاصة بالأولتراس، مثل "شماريخ" و"أعلام سنارات"، وغيرها من الأدوات التي تكون على الأرجح ممنوعة في الكثير من الملاعب.

ومن جانبه، قال محمد طارق، في تصريحات تليفزيونية: "ما أثير حول حملي شماريخ وحقائب للجماهير في السعودية، غير صحيح على الإطلاق".

وأضاف: "أتشرف بأنني فرد من الجمهور، ولكن أملك القدرة على الفصل بين كوني مشجع ومسؤول، وما يتم تصديره بشأني لا يصدقه عقل، وأحترم القوانين وبالتالي لا يمكن أن أقوم بهذا الأمر".

واستطرد: "الحقائب كانت تحتوي فقط على أعلام لنادي الزمالك و(سكارفات) وقمصان تشجيع، نحترم القوانين ولا نهدف لإثارة المشاكل، الحقائب عادت من المطار لكنها وصلت إلى السعودية اليوم، وسأكرر أن ما تم تداوله بشأن نقلي للشماريخ غير صحيح على الإطلاق".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في تمام السابعة والنصف مساء الجمعة المقبل الموافق 8 مارس الجاري بتوقيت مصر، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز