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67 مليار درهم قروض القطاع الخاص في الإمارات 2023

3/6/2024 2:47:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نما الرصيد التراكمي لاقتراض القطاع الخاص المحلي من البنوك بنسبة 5.7% حتى نهاية العام الماضي ليسجل 1.240 تريليون درهم مرتفعاً بحوالي 67 مليار درهم، عن إجمالي الرصيد المسجل بقيمة 1.173 تريليون في 2022.

ووفق بيانات المصرف المركزي اختص القطاع التجاري والصناعي بالحصة الأكبر من القروض مرتفعاً بشكل إجمالي من 798.2 مليار درهم إلى 822.7 مليار درهم رغم تأثر إجمالي القروض الممنوحة للشركات الصغيرة الذي تقلص من 83.3 مليار إلى 82.5 مليار درهم.

ووصل الرصيد التراكمي لقروض قطاع الأفراد إلى 418 مليار درهم مرتفعاً من 374.8 مليار درهم بنهاية 2022.

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