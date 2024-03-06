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شما المزروعي: نعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج

3/6/2024 2:47:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت معالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة تنمية المجتمع، عن بدء الوزارة في تنفيذ دراسة تستهدف من خلالها تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لاشتراطات منح الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ترتكز على تعديل الشروط والضوابط، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج.

وقالت في ردها على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم الأربعاء، بأن الوزارة تعمل، بشكل دوري على إجراء مسح وطني معني بدخل وإنفاق الأسرة، كل أربع سنوات، بهدف توفير سلسة من البيانات والمؤشرات المرتبطة بنمط حياة الأسر من المنظور الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى دراسة ظروف ومستويات المعيشة في الدولة والمتغيرات الموسمية التي تمر بها الأسر على مدى عام كامل، والتي تضمنت مقياس مستوى خط الرفاه، ضمن 11 متطلباً أساسياً لحياة كريمة للأسر.

وتابعت معاليها: "إن التغيرات التي طرأت على قيمة المنحة خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019 – 2023) ساهمت في زيادة أعداد وشريحة المستفيدين من قيمة المنحة، وسعياً من الوزارة لتحقيق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، تقوم الوزارة بدارسة تعديل التشريعات والقرارات المنظمة لاشتراطات منح الزواج لتواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومنها دراسة تعديل الشروط والضوابط بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من منحة الزواج".

وأضافت: "تم تصنيف مستوى المعيشة إلى 3 مستويات حسب متطلبات الأسرة الكريمة، ويأتي شرط السقف المحدد لقيمة المنحة بين الحد الأدنى للمعيشة والحياة الكريمة"، مؤكدة في الوقت نفسه حرص الوزارة على مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية عند تصميمها لاشتراطات الاستحقاق.

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