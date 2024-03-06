أثناء مواجهة لاتسيو.. حديث ساخن يتسبب في كسر إصبع توخيل

كان لخطاب حماسي لتوماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ مع لاعبيه قبل مواجهة لاتسيو في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مفعول السحر إذ فاز الفريق الألماني 3-صفر على منافسه الإيطالي أمس الثلاثاء ليبلغ دور الثمانية لكن توخيل دفع الثمن بإصابة في أصبع القدم.

وقال توخيل، الذي سيترك بايرن في نهاية الموسم بعد ما يزيد قليلا عن عام من توليه المسؤولية، إنه ركل صندوقا في غرفة تغيير الملابس خلال خطابه الحماسي أمام لاعبيه الذين كانوا في أمس الحاجة للفوز لإنعاش موسمهم.

وكان بايرن ميونخ قد فاز بمباراة واحدة فقط من آخر خمس مواجهات خاضها في كل المسابقات قبل مباراة أمس الثلاثاء.

وقال توخيل "الخطاب التحفيزي قبل المباراة كلفني إصبع قدمي الأيمن، لقد عولجت على الفور ولكن لم يكن لدي الشجاعة لخلع الحذاء لأنني لم أكن أعتقد أنني سأرتديه مرة أخرى".

وقضى توخيل المباراة على مقاعد البدلاء جالسا ليفوز فريقه 3-1 في مجموع المباراتين بفضل ثنائية لهداف بايرن هاري كين كما هز المخضرم توماس مولر الشباك.

وقال توخيل "أعتقد أن اللاعبين تساءلوا عن سبب جلوسي طوال 90 دقيقة".

ويتأخر بايرن، الذي فاز بآخر 11 لقبا لدوري الدرجة الأولى الألماني، بفارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن المتصدر في الدوري كما خرج من كأس ألمانيا.

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