17.1 تريليون درهم التحويلات عبر نظام المصرف المركزي في 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
ارتفعت التحويلات عبر نظام
تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي بنسبة 34.6%، ليتجاوز اجماليها 17.1 تريليون درهم في 2023، وبفارق بلغ 4.4 تريليونات درهم، عن إجماليها البالغ 12.7 تريليون درهم في عام 2022.
وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن التحويلات واصلت نموها على أساس شهري بنهاية ديسمبر بنسبة 11% عن اجمالي التحويلات منذ بداية 2023 حتى شهر نوفمبر والبالغ
15.4 تريليون درهم
.
واستحوذت التحويلات مابين البنوك على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 64.3% وبإجمالي 11 تريليون درهم، مقابل حوالي 7.8 تريليونات حققتها تلك التحويلات في عام 2022.
واختصت تحويلات الأفراد بحصة35.7% وبإجمالي تجاوز 6.1
تريليونات درهم
مقابل 4.9 تريليونات في 2022.
على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة
22.1 مليون شيك على مدار عام2023، بقيمة إجمالية بلغت 1.263تريليون درهم مقابل مقاصة 21.8مليون شيك في 2022 بقيمة اجمالية بلغت 1.225تريلون درهم .
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