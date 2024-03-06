17.1 تريليون درهم التحويلات عبر نظام المصرف المركزي في 2023

ارتفعت التحويلات عبر نظام

تحويل الأموال الإماراتي التابع للمصرف المركزي بنسبة 34.6%، ليتجاوز اجماليها 17.1 تريليون درهم في 2023، وبفارق بلغ 4.4 تريليونات درهم، عن إجماليها البالغ 12.7 تريليون درهم في عام 2022.

وأوضحت بيانات للمصرف المركزي أن التحويلات واصلت نموها على أساس شهري بنهاية ديسمبر بنسبة 11% عن اجمالي التحويلات منذ بداية 2023 حتى شهر نوفمبر والبالغ

15.4 تريليون درهم

.

واستحوذت التحويلات مابين البنوك على الحصة الأكبر من إجمالي التحويلات خلال تلك الفترة بنسبة 64.3% وبإجمالي 11 تريليون درهم، مقابل حوالي 7.8 تريليونات حققتها تلك التحويلات في عام 2022.

واختصت تحويلات الأفراد بحصة35.7% وبإجمالي تجاوز 6.1

تريليونات درهم

مقابل 4.9 تريليونات في 2022.

على صعيد أخر أظهرت مؤشرات المركزي بأن القطاع المصرفي شهد مقاصة

22.1 مليون شيك على مدار عام2023، بقيمة إجمالية بلغت 1.263تريليون درهم مقابل مقاصة 21.8مليون شيك في 2022 بقيمة اجمالية بلغت 1.225تريلون درهم .

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