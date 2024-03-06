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تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية

3/6/2024 2:41:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 6 آذار( بترا )-أعلنت دولة تشيلي ، ليل الثلاثاء ، أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران يقام في أميركا اللاتينية تنظمه سانتياغو في شهر نيسان المقبل، بحسب واشنطن تايمز .
وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية "بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 نيسان المقبل ، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".
ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس اليساري غابريال بوريتش انتقدت ما وصفته برد إسرائيل "غير المتناسب" على عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول .
وانضمت المكسيك وتشيلي في كانون الثاني إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الحرب الإسرائيلية على غزة .
-- (بترا )
ب خ / س س
06/03/2024 09:48:36

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