تشيلي تستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران في أميركا اللاتينية

MENAFN - Jordan News Agency)

واشنطن 6 آذار( بترا )-أعلنت دولة تشيلي ، ليل الثلاثاء ، أنها ستستبعد الشركات الإسرائيلية من أكبر معرض للطيران يقام في أميركا اللاتينية تنظمه سانتياغو في شهر نيسان المقبل، بحسب واشنطن تايمز .

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التشيلية "بقرار من حكومة تشيلي، فإن نسخة عام 2024 من المعرض الدولي للطيران والفضاء (FIDAE) المقرر إقامته في الفترة من 9 حتى 14 نيسان المقبل ، لن تشارك فيها شركات إسرائيلية".

ولم تورد الوزارة أسباب القرار في بيانها، لكن حكومة الرئيس اليساري غابريال بوريتش انتقدت ما وصفته برد إسرائيل "غير المتناسب" على عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول .

وانضمت المكسيك وتشيلي في كانون الثاني إلى الدعوات التي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق في ارتكاب جرائم حرب محتملة في الحرب الإسرائيلية على غزة .

-- (بترا )

ب خ / س س

06/03/2024 09:48:36