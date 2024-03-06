رئيس الجالية الفلسطينية بمدينة بريمن يكرم الدكتور ديتلف غريشي رئيس الجمعية الألمانية الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) بريمن /PNN / كرم رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الالمانيةسامر بلالالمشرف على تأسيس الجمعية الألمانيةالفلسطينية الدكتور ديتلف غريشيوذلك بحضور الجالية الفلسطينية والعربية.

وقال اصلان اننا نكرم د.ديتلف غريشي هذه الشخصية التي ساهمت في دعم الشعب الفلسطيني وانتصرت لحقوقه.

وأضاف اصلان أن هذا التكريم يأتي بمناسبة ذكرى مرور ٣٥ عاما على تاسيس الجمعية الالمانية الفلسطينية

التي لم تتوانى ولو لحظة واحدة في خدمة شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

من جهتها تقدمت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بالتهنئة

للدكتور ديتلف غريشي

الرئيس المشرف على الجمعية الالمانية الفلسطينية

بمناسبة الذكرى السنوية

الخامسة والثلاثين على تأسيس الجمعية ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته السامية العادلة.

وتقدر الهيئة جهود الدكتور ديتلف الملحوظة والرائعة في خدمة الشعب الفلسطيني.

ودعت الهيئة الدكتور ديتلف لزيارة فلسطين والتعرف عن كثب على الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال