رئيس الجالية الفلسطينية بمدينة بريمن يكرم الدكتور ديتلف غريشي رئيس الجمعية الألمانية الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بريمن /PNN / كرم رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الالمانية
سامر بلال
المشرف على تأسيس الجمعية الألمانية
الفلسطينية الدكتور ديتلف غريشي
وذلك بحضور الجالية الفلسطينية والعربية.
وقال اصلان اننا نكرم د.ديتلف غريشي هذه الشخصية التي ساهمت في دعم الشعب الفلسطيني وانتصرت لحقوقه.
وأضاف اصلان أن هذا التكريم يأتي بمناسبة ذكرى مرور ٣٥ عاما على تاسيس الجمعية الالمانية الفلسطينية
التي لم تتوانى ولو لحظة واحدة في خدمة شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.
من جهتها تقدمت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات بالتهنئة
للدكتور ديتلف غريشي
الرئيس المشرف على الجمعية الالمانية الفلسطينية
بمناسبة الذكرى السنوية
الخامسة والثلاثين على تأسيس الجمعية ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني وقضيته السامية العادلة.
وتقدر الهيئة جهود الدكتور ديتلف الملحوظة والرائعة في خدمة الشعب الفلسطيني.
ودعت الهيئة الدكتور ديتلف لزيارة فلسطين والتعرف عن كثب على الأوضاع والظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال
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