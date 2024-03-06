أمانة عمّان: بدء عمل الباص سريع التردد وباص عمّان خلال رمضان قبل ساعتين من الدوام الرسمي

أمانة عمّان: بدء عمل الباص سريع التردد وباص عمّان خلال رمضان قبل ساعتين من الدوام الرسمي
التاريخ
3/6/2024 2:08:04 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
مدير دائرة عمليات النقل العام في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد السريحين يتحدث عن عمل وسائل النقل العام خلال شهر رمضان المبارك وما و الخطة التشغيلية مع بدء دوام الجامعات.
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