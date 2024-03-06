جامعة الحسين بن طلال تُعلن مواعيد الدوام والمحاضرات خلال رمضان -وثيقة
التاريخ
3/6/2024 2:08:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ليلى القرشي
أعلنت جامعة الحسين بن طلال مواعيد الدوام والمحاضرات خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة اليوم الأربعاء بتصريح لـ "الوكيل الإخباري" أن المحاضرات ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا لجميع أيام الأسبوع.
وأضاف الدكتور الخرابشة أن الدوام يبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وينتهي في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.
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