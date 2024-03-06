جامعة الحسين بن طلال تُعلن مواعيد الدوام والمحاضرات خلال رمضان -وثيقة

أعلنت جامعة الحسين بن طلال مواعيد الدوام والمحاضرات خلال شهر رمضان المبارك. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عاطف الخرابشة اليوم الأربعاء بتصريح لـ "الوكيل الإخباري" أن المحاضرات ستبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا لجميع أيام الأسبوع. وأضاف الدكتور الخرابشة أن الدوام يبدأ في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، وينتهي في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

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