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الاحتلال يقتحم مقام يوسف شرق نابلس

3/6/2024 2:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، "مقام يوسف" شرق نابلس.


وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن عددا من الجيبات الاحتلالية اقتحمت شرق المدينة، وداهمت "مقام يوسف" بالقرب من مخيم بلاطة، دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات.


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