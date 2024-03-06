زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر جنوب المحيط الهادئ

زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر جنوب المحيط الهادئ
التاريخ
3/6/2024 2:08:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة ساحل تونغا الجنوبية في المحيط الهادئ.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بُعد 230 كيلومترًا من منطقة هوما، وعلى عمق 337.2 كيلومترًا.
ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.
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