زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب جزر جنوب المحيط الهادئ

MENAFN - Al Wakeel News)ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر اليوم، قبالة ساحل تونغا الجنوبية في المحيط الهادئ.



وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بُعد 230 كيلومترًا من منطقة هوما، وعلى عمق 337.2 كيلومترًا.



ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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