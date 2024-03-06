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للمرة الأولى ميزانية المركزي الإماراتي تتجاوز 700 مليار درهم

3/6/2024 2:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 720 مليار درهم (190.6 مليار دولار) في نهاية العام الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها.


وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.5% لتصل إلى 720.94 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 168.4مليار درهم.


وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي الإماراتي على أساس شهري بنسبة 7.7% أو ما يعادل 51.2 مليار درهم مقابل نحو 669.72 مليار درهم في نوفمبر 2023.


وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 370.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 217.55 مليار درهم، و100.95 مليار درهم للودائع، و2.1 مليار درهم للقروض والسلف، و29.53 مليار درهم للأصول الأخرى.

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