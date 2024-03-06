للمرة الأولى ميزانية المركزي الإماراتي تتجاوز 700 مليار درهم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تجاوزت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي حاجز 720 مليار درهم (190.6 مليار دولار) في نهاية العام الماضي وذلك للمرة الأولى في تاريخها.
وأوضح المصرف في تقرير الميزانية العمومية أن ميزانيته العمومية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 30.5% لتصل إلى 720.94 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، مقارنة بنحو 552.55 مليار درهم في ديسمبر 2022، بزيادة تعادل 168.4مليار درهم.
وزادت الميزانية العمومية للمصرف المركزي الإماراتي على أساس شهري بنسبة 7.7% أو ما يعادل 51.2 مليار درهم مقابل نحو 669.72 مليار درهم في نوفمبر 2023.
وحسب الإحصائيات، توزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 370.81 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في ديسمبر الماضي، إلى جانب الاستثمارات بنحو 217.55 مليار درهم، و100.95 مليار درهم للودائع، و2.1 مليار درهم للقروض والسلف، و29.53 مليار درهم للأصول الأخرى.
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