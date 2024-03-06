Wednesday, 06 March 2024 11:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أستراليا وآسيان تدعوان لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

3/6/2024 2:08:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد بيان مشترك لأستراليا ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) القلق إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة، والذي تفاقم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


ودعا البيان إلى وقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في غزة.


وأكد البيان دعمه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تنفيذ تفويضها.


MENAFN06032024000208011052ID1107940579

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث