أستراليا وآسيان تدعوان لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد بيان مشترك لأستراليا ودول رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) القلق إزاء الوضع الإنساني المتردي في غزة، والذي تفاقم بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ودعا البيان إلى وقف "فوري ودائم" لإطلاق النار في غزة.
وأكد البيان دعمه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تنفيذ تفويضها.
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