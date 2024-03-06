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العراق.. 25 حكم إعدام ومؤبد واعتقال نحو 1460 متهما بالمخدرات منذ مطلع العام الحالي

3/6/2024 1:38:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق يوم الثلاثاء، حصيلة المعتقلين والمحكومين بالمخدرات منذ مطلع العام الحالي، أي خلال الشهرين الماضيين.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح الناطق باسم خلية الإعلام الأمني العميد مقداد الموسوي أنه "منذ مطلع العم 2024، أي خلال شهرين، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أكثر من نصف طن مخدرات، وأكثر من 9 أطنان من المؤثرات العقلية".


ولفت إلى اعتقال 1459 متهما، وإصدار أحكام بحق 768 منهم، من بينها 9 أحكام إعدام، و16 بالسجن المؤبد".
وأكد الموسوي "ضبط أسلحة بواقع 125 قطعة سلاح مختلفة، وضبط 143 عجلة، وتفكيك 121 شبكة منها 13 شبكة دولية، آخرها إلقاء القبض على عصابة دولية تمتهن تجارة المخدرات بين أربيل وبغداد والبصرة بينهم تجار خطيرون".

RT

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