العراق.. 25 حكم إعدام ومؤبد واعتقال نحو 1460 متهما بالمخدرات منذ مطلع العام الحالي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت خلية الإعلام الأمني في العراق يوم الثلاثاء، حصيلة المعتقلين والمحكومين بالمخدرات منذ مطلع العام الحالي، أي خلال الشهرين الماضيين.
وفي مؤتمر صحفي، أوضح الناطق باسم خلية الإعلام الأمني العميد مقداد الموسوي أنه "منذ مطلع العم 2024، أي خلال شهرين، تمكنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات من ضبط أكثر من نصف طن مخدرات، وأكثر من 9 أطنان من المؤثرات العقلية".
ولفت إلى اعتقال 1459 متهما، وإصدار أحكام بحق 768 منهم، من بينها 9 أحكام إعدام، و16 بالسجن المؤبد".
وأكد الموسوي "ضبط أسلحة بواقع 125 قطعة سلاح مختلفة، وضبط 143 عجلة، وتفكيك 121 شبكة منها 13 شبكة دولية، آخرها إلقاء القبض على عصابة دولية تمتهن تجارة المخدرات بين أربيل وبغداد والبصرة بينهم تجار خطيرون".
RT
MENAFN06032024000208011052ID1107940532
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.