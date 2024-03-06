تلفزيون أمريكي: بايدن يخسر في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ساموا الأمريكية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشارت قناة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن الرئيس جو بايدن يخسر أمام رجل الأعمال جيسون بالمر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في إقليم ساموا الأمريكية.
وقالت القناة: "يفوز جيسون بالمر في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ساموا الأمريكية".
وتمكن جيسون بالمر الذي لا يدخل قائمة المنافسين الرئيسيين لبايدن، من التفوق على الرئيس الحالي بنسبة 12%.
وساموا إقليم أمريكي لا يشارك في الانتخابات العامة ولكنه يشارك في الانتخابات التمهيدية.
وهذه المرة الأولى منذ عام 1980 التي يخسر فيها رئيس أمريكي في ساموا.
وعام 2020 فشل بايدن أيضا في الفوز بالانتخابات التمهيدية في ساموا، حيث فاز عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ.
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