تلفزيون أمريكي: بايدن يخسر في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ساموا الأمريكية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشارت قناة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن الرئيس جو بايدن يخسر أمام رجل الأعمال جيسون بالمر في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في إقليم ساموا الأمريكية.

وقالت القناة: "يفوز جيسون بالمر في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين في ساموا الأمريكية".

وتمكن جيسون بالمر الذي لا يدخل قائمة المنافسين الرئيسيين لبايدن، من التفوق على الرئيس الحالي بنسبة 12%.

وساموا إقليم أمريكي لا يشارك في الانتخابات العامة ولكنه يشارك في الانتخابات التمهيدية.

وهذه المرة الأولى منذ عام 1980 التي يخسر فيها رئيس أمريكي في ساموا.

وعام 2020 فشل بايدن أيضا في الفوز بالانتخابات التمهيدية في ساموا، حيث فاز عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرغ.