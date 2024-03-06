المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الثلاثاء، استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير.
وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لاهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، محطة الكهرباء في مطار حيفا بأراضينا المحتلة"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".
ويوم الأحد الماضي، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.
روسيا اليوم
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