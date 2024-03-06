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المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف محطة الكهرباء في مطار حيفا

3/6/2024 1:38:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء يوم الثلاثاء، استهدافها لمحطة الكهرباء في مطار حيفا بواسطة الطيران المسير.
وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "ضمن المرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال، ونصرة لاهلنا في غزة، وردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين الفلسطينيين العزّل، استهدف مجاهدو المقاومة الاسلامية في العراق مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، بواسطة الطيران المسيّر، محطة الكهرباء في مطار حيفا بأراضينا المحتلة"، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل الأعداء".


ويوم الأحد الماضي، أكدت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدافها محطة المواد الكيميائية في ميناء حيفا.

روسيا اليوم


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