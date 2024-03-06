خبير سيبراني يوضح حول ما يشاع عن اختراق حسابات فيسبوك والكيبل البحري - فيديو

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الخبير في مجال الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين، إن ما حصل من عُطل على فيسبوك يوم أمس، كان خلال إجراء تغيير على مركز البيانات الكامل لتوزيع الأحمال وتقسيمها من شركة فيسبوك، موضحاً أنه عطل فني خلال عملية اعادة التوزيع، ولا علاقة له باختراق الحسابات او بالكيبل البحري للإنترنت.



وبيّن القبالين، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أنه لا علاقة بالعطل الذي وقع مع عمليات جماعة الحوثي وكابلات الانترنت في البحر الأحمر كما تداول البعض.



وأشار قبالين في الوقت ذاته أن 97% من حركة الإنترنت في العالم تتم من خلال الكوابل المتواجدة تحت البحر، موضحاً أن مضيق باب المندب يوجد فيه قرابة 14 كيبل رئيسي للإنترنت، ويعتبر العصب الحيوي للإنترنت في الدول العربية وشرق آسيا.



ونوه إلى أنه لا يوجد انترنت دولي يعتمد على كيبل واحد، وهناك كيبلات أخرى يتم الاعتماد عليها لنقل البيانات ولا تنفصل بشكل كامل.



وفيما يخص حماية الحسابات البنكية، قال القبالين إنه لا علاقة بما حدث من عطل أمس مع اختراق الحسابات البنكية .



وحذر القبالين من استخدام تطبيقات غير أصلية مثل "واتساب جولد" الذي يرسل بيانات المستخدم لخوادم خاصة، بعد أن يقوم العميل نفسه بإرسال معلومات بطاقته البنكية لمصادر غير موثوقة، مؤكدا أن الأمر ناتج عن عدم دراية وجهل.



وأضاف أنه مؤخراً حدثت موجة اختراقات كبيرة لتطبيق واتساب، حيث يقوم أشخاص بارسال رمز للمستخدمين ويطلبون إعادة ارساله من جديد، ما يمكّن المخترق من الاطلاع على المجموعات الخاصة بالمستخدم، لكن لا يمكن للمخترق الاطلاع على الرسائل، لإنها تُحفظ على الهاتف وليس على خوادم واتساب ذاتها.